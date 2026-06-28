Χάλκινα μετάλλια από Μπίλα και Κακουλάκη στην Ιταλία

Με δυο χάλκινα μετάλλια ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης Sette Colli στη Ρώμη.

Εκπληκτική ήταν η εμφάνιση του Στέργιου Μπίλα που ήταν τρίτος στα 50μ πεταλούδα με την καλύτερη του φετινή επίδοση 23.08 σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κούρσα με πολλά σπουδαία ονόματα. Νίκησε ο Ελβετός Νόε Πόντι 22.73, ακολούθησε ο Ούγγρος Κριστόφ Μίλακ 22.86. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Μπίλα είναι 23.00 από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη το 2025.

Την τρίτη θέση κατέλαβε και ο Βασίλης Κακουλάκης στη γρήγορη σειρά στα 1500μ ελεύθερο με 15:08.88.

Με 2:13.14 η Ελένη Αντωνιάδου κατέλαβε την 1η θέση στον τελικό β’ στα 200μ ύπτιο.

Στο ίδιο αγώνισμα και επίσης στον τελικό β’, ο Απόστολος Παπαστάμος τερμάτισε στη 2η θέση με 2:02.21 πίσω από τον Ιταλό Φουρλάνι 2:01.87.