Χάλκινα μετάλλια από Μπίλα και Κακουλάκη στην Ιταλία
Εκπληκτική ήταν η εμφάνιση του Στέργιου Μπίλα που ήταν τρίτος στα 50μ πεταλούδα με την καλύτερη του φετινή επίδοση 23.08 σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κούρσα με πολλά σπουδαία ονόματα. Νίκησε ο Ελβετός Νόε Πόντι 22.73, ακολούθησε ο Ούγγρος Κριστόφ Μίλακ 22.86. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Μπίλα είναι 23.00 από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη το 2025.
Την τρίτη θέση κατέλαβε και ο Βασίλης Κακουλάκης στη γρήγορη σειρά στα 1500μ ελεύθερο με 15:08.88.
Με 2:13.14 η Ελένη Αντωνιάδου κατέλαβε την 1η θέση στον τελικό β’ στα 200μ ύπτιο.
Στο ίδιο αγώνισμα και επίσης στον τελικό β’, ο Απόστολος Παπαστάμος τερμάτισε στη 2η θέση με 2:02.21 πίσω από τον Ιταλό Φουρλάνι 2:01.87.
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