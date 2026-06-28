Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μικτή η Παυλοπούλου

Η Νικόλ Παυλοπούλου κατάφερε να κάνει Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μικτή ατομική με επίδοση 2:13.14.

Η Νικόλ Παυλοπούλου….νίκησε τον εαυτό της στην τελευταία μέρα του κορυφαίου μίτινγκ Sette Colli στη Ρώμη. Αγωνίστηκε στον β’ τελικό στα 200μ μικτή ατομική και με επίδοση 2:13.14 σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών.

Το προηγούμενο με 2:13.29 το είχε σημειώσει η ίδια στις 21/12/2025 στη διάρκεια του Πανελλήνιου Χειμερινού Κυπέλλου Κολύμβησης ανοικτής κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών (OPEN) το οποίο φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη.

Εκπληκτική η παρουσία του Στέργιου Μπίλα που ήταν τρίτος στα 50μ πεταλούδα με την καλύτερη του φετινή επίδοση 23.08 σε μια ανταγωνιστική κούρσα με πολλά σπουδαία ονόματα. Νίκησε Ελβετός Νόε Πόντι 22.73, ακολούθησε ο Ούγγρος Κριστόφ Μίλακ 22.86. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Μπίλα είναι 23.00 από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη το 2025.

Τα αποτελέσματα των προκριματικών:

Στέργιος Μπίλας - 50μ πεταλούδα - 23.30 - 3ος

Ελένη Αντωνιάδου - 200μ ύπτιο - 2:14.67 - 5η

Απόστολος Παπαστάμος - 200μ μεικτή - 2:04.27 - 14ος

Νικόλ Παυλοπούλου - 200μ μεικτή - 2:18.34 - 14η

Κωνσταντίνα Γκοβαρη - 200μ πρόσθιο - 2:31.93 - 18η

Άννα Ντουντουνάκη - 50μ ελεύθερο - 25.86 - 21η

Μάριος Ζαφειρόπουλος - 200μ πρόσθιο - 2:17.32 - 23ος

Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης - 200μ ελεύθερο - 1:51.22 - 31ος

Ανδρομάχη Τασάκου - 200μ πρόσθιο - 2:38.66 - 32η