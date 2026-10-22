Aπό τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο θα δοθούν τον Οκτώβριο του 2027 προκρίσεις στα 50μ. πρόσθιο, ύπτιο και πεταλούδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Η World Aquatics ανακοίνωσε τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα παγκόσμια κύπελλα κολύμβησης, που θα δώσουν και προκρίσεις στα 50μ. ύπτιο, πεταλούδα και πρόσθιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Στο παγκόσμιο κύπελλο προστέθηκε η απευθείας Ολυμπιακή πρόκριση στα αγωνίσματα των 50 μ. πεταλούδα, ύπτιο και πρόσθιο και οι προκρίσεις σε αυτά μοιράστηκαν στις τρεις πόλεις ως εξής:

α) Άνδρες 50 μ. ύπτιο και γυναίκες 50 μ. πεταλούδα: Οι προκρίσεις θα κριθούν στο Βερολίνο.

β) Άνδρες 50 μ. πεταλούδα και γυναίκες 50 μ. πρόσθιο: Οι προκρίσεις θα κριθούν στο Παρίσι.

γ) Άνδρες 50 μ. πρόσθιο και γυναίκες 50 μ. ύπτιο: Οι προκρίσεις θα κριθούν στο Λονδίνο.

Σε κάθε μία από τις τρεις διοργανώσεις οι αθλητές θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στα αγωνίσματα μέσα από μια τριήμερη διαδικασία. Οι προκριματικοί και προημιτελικοί θα γίνουν στην πρεμιέρα, οι ημιτελικοί τη δεύτερη μέρα και την τρίτη οι τελικοί. Έκαστος τελικός θα έχει οκτώ διαδρομές και θα προκύψουν από αυτόν έξι Ολυμπιακά εισιτήρια.

Η πρώτη στάση της διοργάνωσης θα γίνει στο SSE Swimming Hall του Βερολίνου που θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κολύμβησης 2027, από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, η διοργάνωση θα ταξιδέψει (22 έως τις 24 Οκτωβρίου) στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου το Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, χωρητικότητας 5.000 θεατών, θα φιλοξενήσει την πρώτη του παγκόσμια διοργάνωση κολύμβησης μετά την πρεμιέρα του στα αθλήματα των καταδύσεων, της καλλιτεχνικής κολύμβησης και της υδατοσφαίρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Ο τρίτος αγώνας της σειράς θα γίνει από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου στο London Aquatics Centre.

Παγκόσμιο Κύπελλο Κολύμβησης 2027 - Το καλεντάρι

15–17 Οκτωβρίου: Βερολίνο

22–24 Οκτωβρίου: Παρίσι

29–31 Οκτωβρίου: Λονδίνο

Ο πρόεδρος της World Aquatics, Χουσείν Αλ Μουσαλάμ δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανακοινώνουμε το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο ως διοργανώτριες πόλεις αυτής της ιστορικής διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κολύμβησης. Κάθε πόλη διαθέτει εξαιρετική αθλητική παράδοση και Ολυμπιακή κληρονομιά και αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την ανάδειξη των αθλητών που θα προκριθούν στα αγωνίσματα των 50 μ., τα οποία εντάσσονται για πρώτη φορά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα των Αγώνων LA28.

Μετά την επιτυχία της φετινής Silk Road Tour, το πρόσθετο κίνητρο της Ολυμπιακής πρόκρισης για το LA28 καθιστά τη διοργάνωση του 2027 ιδιαίτερα συναρπαστική. Ανυπομονούμε να δούμε τους κορυφαίους κολυμβητές του κόσμου να αγωνίζονται σε αυτές τις τρεις εμβληματικές εγκαταστάσεις».



