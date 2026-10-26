Ο Βόλος ELABET αναμένεται να ξεκινήσει συνεργσία με τον Ισπανό Χουάν Κάρλος Γαρίδο και βοηθός του θα είναι ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού Αριέλ Ιμπαγάσα.

Ισπανός θα είναι, εκτός απροόπτου, ο αντικαταστάτης του Κώστα Μπράτσου στον Βόλο ELABET.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 57χρονος (29/3/69) Χουάν Κάρλος Γαρίδο θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας της Μαγνησίας, που πήρε την απόφαση να λύσει τη συνεργασία της με τον Μπράτσο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Ο Γαρίδολ, μάλιστα, θα έχει βοηθό του, τον 50χρονο Αργεντινό παλαίμαχο άσο του Ολυμπιακού, τον Αριέλ Ιμπαγάσα, με τον οποίο έχει άριστες σχέσεις, λόγω της συνύπαρξής τους στη Βιγιαρεάλ. Στο παρελθόν ο Ισπανός τεχνικός φερόταν να έχει επαφές τόσο με την ΑΕΚ, όσο και με τον Ολυμπιακό.

Ο Γαρίδο γεννήθηκε στη Βαλένθια και ξεκίνησε την προπονητική του σταδιοδρομία σε ηλικία μόλις 24 ετών, στον ερασιτεχνικό σύλλογο El Puig Club de Fútbol. Τη σεζόν 1998-99, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Όντα στην τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας, μία ομάδα, ουσιαστικά θυγατρική της Βιγιαρεάλ και το 2003 την οδήγησε σε άνοδο. Συνέχισε στη Βιγιαρεάλ Β', έμεινε στην Ακαδημία της ομάδας έως το 2008 και αντικατέστησε τον Χουάν Κάρλος Ολίβα ως πρώτος προπονητής στην τεχνική ηγεσία της Βιγιαρεάλ B'.

Την 1η Φεβρουαρίου 2010, ο Γαρίδο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας της Βιγιαρεάλ, μετά την απόλυση του Ερνέστο Βαλβέρδε και η ομάδα τερμάτισε στην έβδομη θέση.

Στην πρώτη του πλήρη σεζόν, ο Γαρίδο οδήγησε τον σύλλογο στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση στο Champions League.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2011, μετά την εντός έδρας ήττα με 0–2 από τη Μιραντές για τη φάση των «32» του Κυπέλλου αποχώρησε από το «κίτρινο υποβρύχιον».

Στις 15 Νοεμβρίου 2012, ο Γαρίδο αντικατέστησε τον Ζορζ Λέεκενς στην Μπριζ και τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους απομακρύνθηκε από τη θέση του, ενώ δύο μήνες αργότερα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μπέτις, αντικαθιστώντας τον Πέπε Μελ που είχε απολυθεί. Στις 19 Ιανουαρίου 2014, έπειτα από μόλις εννέα επίσημους αγώνες και μία νίκη απολύθηκε και ο ίδιος.

Αφρική και Αραβία

Στις 8 Ιουλίου 2014, ο Γαρίδο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της αιγυπτιακής Αλ Αχλί. Κατέκτησε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών της CAF και το Σούπερ Καπ Αιγύπτου, αλλά στις 3 Μαΐου 2015 απολύθηκε.

Στις 6 Νοεμβρίου 2016 ανέλαβε προπονητής της Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας. Απομακρύνθηκε από τη θέση του τον επόμενο Φεβρουάριο, με την ομάδα να βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, έπειτα από 22 αγωνιστικές. Τον Ιούνιο του 2017 πήγε στη Ράγια του Μαρόκου. Κατέκτησε το Κύπελλο και το Κύπελλο Συνομοσπονδίας της CAF. Έναν μήνα μετά την απομάκρυνσή του από τη Ράγια, τον Φεβρουάριο του 2019, αντικατέστησε τον Ζόραν Μάμιτς στην Αλ Αΐν των ΗΑΕ.

Στις 20 Νοεμβρίου 2019 πήγε στην Ετουάλ της Τυνησίας, όμως κι εκεί απολύθηκε σε λιγότερο από τρεις μήνες. Στις 25 Φεβρουαρίου 2020 επέστρεψε στο Μαρόκο για την Ουιντάντ και τον Σεπτέμβριο απολύθηκε, παρά το γεγονός ότι είχε οδηγήσει την ομάδα στα ημιτελικά του αφρικανικού Τσάμπιονς Λιγκ.

Στις 12 Ιανουαρίου 2021, έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια, ο Γκαρίδο επέστρεψε στην Ισπανία, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Καστεγιόν στη δεύτερη κατηγορία. Απολύθηκε στις 21 Μαΐου, καθώς ο σύλλογος κινδύνευε με υποβιβασμό, ενώ απέμεναν δύο αγωνιστικές για το τέλος του πρωταθλήματος.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 πήγε στην Αίγυπτο για την Ισμαΐλι, στις 9 Δεκεμβρίου απομακρύνθηκε και γύρισε ξανά στην Ουιντάντ στις 26 Φεβρουαρίου 2023. Απολύθηκε και στις 17 Οκτωβρίου 2023 ανέλαβε καθήκοντα προπονητή στην Αλγέρ. Στις 25 Ιουνίου 2024 ανακοινώθηκε από την ιρανική Περσέπολις και απομακρύνθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2024. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της αλγερινής ομάδας Οράν, αλλά στις 5 Φεβρουαρίου 2026, απολύθηκε λόγω των κακών αποτελεσμάτων.