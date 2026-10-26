Ένσταση Μπαπέ στο Clasico! Με τον Γάλλο να υπογράφει το ντέρμπι με δυο γκολ, η Ρεάλ τιμώρησε τη Μπαρτσελόνα με 2-1 στη Βαρκελώνη και μπήκε ξανά στη μάχη της La Liga.

Μια νίκη της Μπαρτσελόνα μάλλον θα σήμανε τέλος στο κυνήγι του τίτλου από τον μήνα Οκτώβριο. Και η Ρεάλ γνώριζε πολύ καλά το διακύβευμα από το Clasico της Βαρκελώνης. Με στυλ Ζοσέ Μουρίνιο στο δεύτερο μέρος και με ψήφο στην κόντρα επίθεση, οι Μαδριλένοι είδαν τον Μπαπέ να υπογράφει το ντέρμπι με δυο γκολ και με το τελικό 2-1 να μειώνουν την απόσταση στο -3 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, βάζοντας «φωτιά» στην κούρσα του τίτλου της La Liga.

Μαδριλένικο προβάδισμα με... κόντρα Μπαπέ

Σε ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος, η Ρεάλ απείλησε πρώτη στο 3΄με άστοχο σουτ του Γκιουλέρ από καλή θέση, ενώ στο 17΄ο Τούρκος απείλησε ξανά με μακρινή προσπάθεια που εξουδετέρωσε ο Ζοάν Γκαρθία. Η Μπαρτσελόνα, ωστόσο, έβρισκε τρόπους για να φτάνει απειλητικά έξω από την περιοχή των Μαδριλένων κι εξαπέλυσε το δικό της κρεσέντο ευκαιριών από τα πόδια του Ραφίνια. Στο 22΄ο Βραζιλιάνος σπατάλησε την πρώτη καλή φάση των γηπεδούχων με σουτ πάνω από τα δοκάρια, ενώ δυο λεπτά αργότερα πλάσαρε δίπλα από την εστία του Λούνιν.

Στο 34΄η Μπαρτσελόνα άγγιξε το γκολ με δυνατό σουτ του Γκόρντον στην κλειστή γωνία που εξουδετέρωσε ο Λούνιν, προτού η Ρεάλ τελικά προηγηθεί κόντρα στη ροή. Στο 41΄συγκεκριμένα ο Μαρτίν απομάκρυνε τη μπάλα πάνω στον Μπαπέ και από κόντρα στα πόδια του Γάλλου, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1! Στιγμές αργότερα ο Γιαμάλ τράβηξε τα μαλλιά του με κάκιστο τελείωμα σε χαμένο τετ-α-τετ, ενώ την ίδια μοίρα είχε και ο Ντιομαντέ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τελείωμα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων απέναντι από τον Ζοάν Γκαρθία.

Τα ηνία η Μπάρτσα, τη νίκη η Ρεάλ

Στο β΄μέρος ωστόσο η εικόνα άλλαξε δραστικά. Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο γήπεδο με σκοπό να κυριαρχήσει και η Ρεάλ για να υπερασπιστεί το προβάδισμά της, γεγονός που δημιούργησε μια μονόπλευρη εικόνα στο «Καμπ Νόου». Αφού οι Μερένγκες δεν εκμεταλλεύτηκαν μια αντεπίθεση 2vs1 στο 50΄, η Μπάρτσα πήρε τα ηνία και προοδευτικά άρχισε να σφίγγει τον κλοιό. Μια στρατηγική που απέδωσε καρπούς στο 61΄, όταν ο Ραφίνια υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή από έξυπνη πάσα του Πέδρι μετά από γρήγορη εκτέλεση κόρνερ και νίκησε τον Λούνιν για το 1-1.

Οι Καταλανοί μάλιστα άγγιξαν την ανατροπή στο 66΄με καρφωτή κεφαλιά του Μαρτίν από εκτέλεση κόρνερ, όμως ο Λούνιν κράτησε την ισορροπία με την επέμβαση του αγώνα. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να πιέζει για την ανατροπή και βρέθηκε ξανά μακριά από το 2-1 με άστοχο πλασέ του Γιαμάλ που πέρασε ξυστά από το δοκάρι (78΄), προτού πληρώσει την φλυαρία της στο φινάλε. Στο 88΄κι αφού ο Μπέλιγχαμ κράτησε τη μπάλα υπό πίεση με κίνηση.... Ζιντάν, ο Καμαβινγκά στην εξέλιξη της φάσης απελευθερώθηκε στην περιοχή κι έδωσε έτοιμο γκολ στον Μπαπέ για το 2-1. Ένα σκορ που έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με τη Ρεάλ να βάζει τέλος στα σερί χαμένα Clasico και να δείχνει τα δόντια της ενόψει της συνέχειας στο πρωτάθλημα.

🚨Kylian Mbappe scores once again. What a scenes 🇪🇸 Barcelona 1-2 Real Madrid https://t.co/gI8TeKGbdd October 25, 2026

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Εσπάρ (30΄Μπαλντέ), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Ρόδρι, Πέδρι, Φερμίν Λόπεθ (74΄Ντε Γιόνγκ), Γκόρντον (85΄Αντεγιέμι), Γιαμάλ, Ραφίνια (86΄Γκαμπριέλ Ζεσούς)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Λούνιν, Βαλβέρδε (62΄Ντάμφρις), Κονατέ, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Μπερνάρντο Σίλβα (80΄Καρέρας), Τσουαμενί, Μπέλιγχαμ, Ντιομαντέ (90΄+4΄Εσπί), Γκιουλέρ (90΄+4΄Αλεξάντερ Άρνολντ), Μπαπέ

