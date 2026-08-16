Χρήστου: Με το χρυσό στο στήθος ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος στο Παρίσι (vid)
Ο Χρήστου μετά από μια συγκλονιστική κούρσα κατάφερε να κερδίσει το 4ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (σ.σ άλλα δύο χρυσά στα 50μ. ύπτιο), στα οκτώ σε ατομικό επίπεδο και εννέα συνολικά, καθώς έχει ένα χάλκινο με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. ελεύθερο, πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στην πόλη που του... ταιριάζει, το Παρίσι διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή με 52.27. Μετά τη μεγάλη του κούρσα που του χάρισε τον ευρωπαϊκό τίτλο, ήρθε η ώρα της απονομής. Ο Χρήστου πήρε το μετάλλιό του και στάθηκε συγκινημένος στο βάθρο και ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος προς τιμήν του.
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