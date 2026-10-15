Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ ο Βαζαίος στα 50 μέτρα πεταλούδα
Πρεμιέρα στη χειμερινή περίοδο με πανελλήνιο ρεκόρ από τον Ανδρέα Βαζαίο. Ο πρωταθλητής μας στην κολύμβηση, συμμετείχε στο 36ο διεθνές μίτινγκ στη γαλλική πόλη Σαιν-Ντιζιέ (κάθε χρόνο συγκεντρώνει πολλούς και καλούς κολυμβητές και είναι στο καλεντάρι της World Aquatics) και έδειξε πως βρίσκεται σε ρυθμούς μεγάλων διοργανώσεων.
Στα 50μ πεταλούδα (πισίνα 25μ) νίκησε με επίδοση 22.70 και βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 22.83 από τις 19/11/2021 ( στο Σέφιλντ).
Συνολικά πέτυχε έξι νίκες στα ισάριθμα αγωνίσματα που συμμετείχε με χρόνους: 21.40 στα 50μ ελεύθερο, 47.27 στα 100μ ελεύθερο, 23.42 στα 50μ ύπτιο, 50.73 στα 100μ πεταλούδα, 52.27 στα 100μ μικτή ατομική.
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