Χαμογέλασε στο τέλος η Ρεάλ με το Μπαπέ να κάνει... σόου στο Clasico και τη «βασίλισσα» να αλλάζει τις ισορροπίες στη βαθμολογία της La Liga.

Με τον Κιλιάν Μπαπέ να χτυπά στο 88', η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μια τεράστια νίκη (2-1) απέναντι στην Μπαρτσελόνα και πανηγύρισε το τρίποντο στο μεγάλο ντέρμπι της Ισπανίας. Η «βασίλισσα» χαμογέλασε στο τέλος και έβαλε φωτιά στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Ο Γάλλος στράικερ είχε ανοίξει το σκορ στο 41', όμως η Μπαρτσελόνα βρήκε απάντηση με τον Ραφίνια στο 61' και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο 26χρονος φορ δεν μπορούσε να αρκεστεί σε μια ισοπαλία. Με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 88', έδωσε τη λύση και τη νίκη για την ομάδα του Μουρίνιο στην 10η «στροφή» της La Liga.

Όσον αφορά τη βαθμολογία της La Liga η Μπαρτσελόνα παραμένει πρώτη με 27 βαθμούς, η Ατλέτικο Μαδρίτης ακολουθεί με 25, ενώ η Ρεάλ ανεβαίνει στους 24 και πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής!

Αναλυτικά η βαθμολογία της La Liga: