Η Άρτεμις Βασιλάκη δέχθηκε ακούσια χτύπημα στο δάχτυλο του χεριού, κατά την προπόνησή της στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, αποτέλεσμα του συνωστισμού στο διάδρομο, της τοποθετήθηκε νάρθηκας, μένει εκτός νερού για 10 ημέρες.

Μόλις την 1η Οκτωβρίου το Gazzetta σε ρεπορτάζ του αναφερόταν στις συνθήκες προπόνησης που έχει η Άρτεμις Βασιλάκη στο Κολυμβητήριο του Ηρακλείου και η ζημιά δεν άργησε να συμβεί!

Η 20χρονη πρωταθλήτρια δύο ημέρες μετά τη συμμετοχή της και τη νίκη της στο Spetses Mini Marathon, επέστρεψε τη Δευτέρα (5/10) για προπόνηση στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου και υπέστη τραυματισμό, που θα την αφήσει εκτός νερού για 10 ημέρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προετοιμασία της.

Συγκεκριμένα η κολυμβήτρια δέχθηκε κατά λάθος χτύπημα από άλλο άτομο, αποτέλεσμα του συνωστισμού που δημιουργείται όταν στον ίδιο διάδρομο υπάρχουν ταυτόχρονα μέχρι και 13 άτομα!

Η πρωταθλήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου από το χτύπημα υπέστη κάκωση σε δάχτυλο του χεριού της, στο σημείο δημιουργήθηκε αιμάτωμα μεταξύ 2ου και 3ου MTK και της τοποθετήθηκε νάρθηκας ακινητοποίησης.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ιατρού, συνιστάται ανάπαυση ή αποφυγή κάθε αθλητικής δραστηριότητας για διάστημα 10 ημερών.

Πλέον μετά αυτό το περιστατικό θα πρέπει τόσο η Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης και κυρίως η ηγεσία της ΚΟΕ, να δώσουν λύση στο πρόβλημα που υπάρχει με τον χρόνο και τη χρήση των διαδρομών στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΗ, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στην κορυφαία αυτή τη στιγμή Ελληνίδα κολυμβήτρια στις αποστάσεις του ελεύθερου, όταν ο στόχος της δεν είναι άλλος από την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.