Δήμητρα Θεοδοσίου στο GWomen: «Η Άρτεμις Βασιλάκη καθημερινά κολυμπά σε διαδρομή με 13 άτομα»

Η Άρτεμις Βασιλάκη εδώ και περίπου ένα μήνα ζει στην ιδιαίτερη πατρίδα της την κορύφωση σε ένα θέατρο του παραλόγου, αναφορικά με τον χρόνο και τον τρόπο χρήσης των διαδρομών του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (ΕΑΚΗ) στο Λίντο.

Η κολυμβήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, βρίσκεται στη δίνη ενός προβλήματος που έχει διογκωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς είναι αναγκασμένη καθημερινά να μοιράζεται τη διαδρομή της με πολλά, στα αλήθεια πάρα πολλά άτομα, όπως θα διαβάσετε παρακάτω.

Οι ημέρες περνούν για την αθλήτρια που επέλεξε να παραμείνει στον τόπο της, να προπονείται από την πρώτη στιγμή με τον πρώτο της προπονητή, τον Γιώργο Σουρδή και τη Βασιλική Σουρδή, όμως η Ελλάδα βρίσκει πάντα τον τρόπο να «σκοτώνει» τα παιδιά της.

Η Βασιλάκη στις 20 Οκτωβρίου θα γίνει 20 ετών, είναι το αστέρι της ελληνικής κολύμβησης στις αποστάσεις του ελεύθερου, ήδη έχει δικά της τα πανελλήνια ρεκόρ γυναικών από τα 400μ. μέχρι τα 1.500μ..

Τον Αύγουστο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι ήταν παρούσα και στους τρεις τελικούς, στα 800μ. ελεύθερο τερμάτισε στην 4η θέση, σημειώνοντας 8:26.38, χρόνος που ανεπίσημα είναι ταχύτερος από το Α' όριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες (8:26.71), τα οποία επίσημα θα μετρούν από την 1η Μαρτίου 2027.

Στο διάστημα των τελευταίων βδομάδων υπήρξαν δημοσιεύματα, αλλά κι αναφορές στα social media και την αφορμή μας την έδωσε η μητέρα της αθλήτριας, Δήμητρα Θεοδοσίου, με σημερινή της ανάρτηση (1/10) στη σελίδα της στο facebook, όπου σημειώνει: «Ως γονιός, βιώνω ένα καθεστώς στην πισίνα του Λίντο που έρχεται κόντρα στη δημοκρατία και τους αθλητικούς νόμους. Η Άρτεμις, πρωταθλήτρια με στόχο το 2028, υφίσταται απροκάλυπτο ρατσισμό, διακρίσεις και σαμποτάζ στην προπόνησή της. Δεν ανεχόμαστε τον στραγγαλισμό των ονείρων της. Προχωράμε άμεσα με το γράμμα του νόμου!».

Το GWomen επικοινώνησε με την Δήμητρα Θεοδοσίου για να μας εξηγήσει τι στο καλό συμβαίνει και η Άρτεμις Βασιλάκη βρίσκεται στη δίνη μιας κατάστασης, που έχει επιπτώσεις στην προετοιμασίας της και ιδιαίτερα στον πρωταθλητισμό όπου μια χαμένη ημέρα ή περίοδος χρειάζεται διπλάσιο και τριπλάσιο χρόνο προκειμένου να αναπληρωθεί.

«Η Άρτεμις προπονείται καθημερινά σε μια διαδρομή με 13 παιδιά»

Αρχικά εξηγήστε μας πώς έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα;

«Το θέμα ξεκινά από εδώ τοπικά, από το όργανο της Ομοσπονδίας, που λέγεται Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης, κι έχει να κάνει με την κατανομή των διαδρομών, που γίνεται με αντιδημοκρατικό, αντιαθλητικό και σκόπιμο θα έλεγα τρόπο. Δεν παίρνουμε το ωράριο που αντιστοιχεί στο σωματείο μας, έτσι ώστε η Άρτεμις να έχει την άνεση της προπόνησης, αυτή τη στιγμή κολυμπά καθημερινά σε διαδρομή με συνολικά 13 άτομα και μιλάμε για άτομα ανομοιόμορφα στο επίπεδό τους, με παιδιά με διαφορετικές κολυμβητικές ανάγκες και προγραμματισμό, για να το πω λαϊκά γίνεται της κακομοίρας, δεν έχει την άνεση που θα πρέπει να έχει και βάση προνομίων και ως αθλήτρια της προολυμπιακής ομάδας».

Eίναι ένα θέμα που προέκυψε τώρα;

«Όχι φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτού του είδους η κατανομή, είναι μια κολόνια που κρατά χρόνια, όμως φέτος φθάσαμε στο απροχώρητο, διότι δεν είμαστε πλέον μια πενταετία ή μια δεκαετία πίσω, που η Άρτεμις ήταν απλά ένα παιδί μεταλλίων σε τοπικό ή πανελλήνιο επίπεδο.

Πλέον είναι μια αθλήτρια που προετοιμάζεται με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, το παιδί έχει τεράστια όρεξη, δυνατότητες, το δείχνει μέσα από τις παρουσίες της, τη θέλησή της και την αγάπη γι' αυτό που κάνει, και αν μη τι άλλο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το μοναδικό παιδί της προολυμπιακής ομάδας που παραμένει και κολυμπά στον τόπο του, για το σωματείο και με τον προπονητή με τον οποίο ξεκίνησε, γιατί λοιπόν πρέπει να το καταδιώκουμε».

«Η κατανομή των διαδρομών γίνεται με παραποίηση των κριτηρίων του καταστατικού της Ομοσπονδίας»

Ο Τρίτων Ηρακλείου πόσες διαδρομές δικαιούται και για πόσες ώρες την ημέρα;

«Η κατανομή των διαδρομών που είναι ευθύνη της Περιφερειακής Επιτροπής, γίνεται με παραποίηση των κριτηρίων του καταστατικού της Ομοσπονδίας, θα σας πω αρχικά πως για κάποιο περίεργο λόγο, δεν έχουμε την επίσημη βαθμολογία του σωματείου μας και των σωματείων που υπάρχουν εδώ στο κολυμβητήριο για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, έχουμε μια βαθμολογία που μας την παρουσιάζει η Περιφερειακή Επιτροπή, ζητάμε από την Ομοσπονδία τη βαθμολογία, δεν την έχουμε λάβει ακόμα, όμως θα το προχωρήσουμε το θέμα μέχρι εκεί που πρέπει.

Γίνεται λοιπόν μια κατανομή με τη βαθμολογία που μας έχουν παρουσιάσει, ορίζοντας κριτήρια ιδιαιτερότητας του τόπου μας, ισχυριζόμενοι τη στενότητα, γιατί είμαστε έντεκα σωματεία, ταβάνι και κατώφλι.

Το κατώφλι είναι για να προστατεύσει τις ομάδες που εδώ και δεκαετίες έχουν πέντε, έξι, επτά παιδάκια και δεν μπορούν να πάνε παραπέρα, αλλά πρέπει να τους δώσουμε δύο ώρες για να κολυμπάνε. Το ταβάνι είναι για να περιορίσουν το σωματείο της Αρτέμιδος.

Με βάση την κατανομή που έκανε η Περιφερειακή Επιτροπή, μας δίνει 11 χοντρικά ώρες ημερησίως, με βάση τη βαθμολογία που μας έχουν παρουσιάσει, όμως βρισκόμαστε να έχουμε δικαίωμα χρήσης για επτάμισι ώρες, γιατί το έχουν θέσει ως ένα παφλόν, απαγορεύεται να αναπτύσσεσαι παραπάνω, να έχεις παραπάνω επιτυχία.

Και σαν να μην έφθανε αυτό, τις υπόλοιπες ώρες που περισσεύουν από εμάς και μια ώρα που έχουν πάρει από τον Ωρίωνα, συνολικά τέσσερις περίπου ώρες καθημερινά, τις μοιράζονται μεταξύ τους τα μεσαία σωματεία, τα οποία όλως τυχαίως είναι σωματεία μελών της Περιφερειακής Επιτροπής».

Πόσο κοστίζει η χρήση της διαδρομής ημερησίως στο Λίντο;

«Η διαδρομή κοστίζει 3,25 ευρώ ανά ώρα και το κόστος το επωμίζεται πλήρως ο σύλλογος».

«Εδώ και ένα μήνα περιμένουμε τη λύση από τον πρόεδρο της ΚΟΕ»

Στην τελευταία σας ανάρτηση αναφέρεστε σε «ρατσισμό, διακρίσεις και σαμποτάζ στην προπόνησή της».

«Δεν είναι ρατσιστική μια τέτοια συμπεριφορά; Όταν όλα τα παιδιά της προολυμπιακής και της εθνικής ομάδας, έχουν τα προνόμια που πρέπει, να κολυμπούν μόνα τους σε μια διαδρομή και η Άρτεμις να προπονείται με 13 παιδιά κι όταν ρωτάμε "γιατί", να μην έχουμε απάντηση.

Ο προπονητής της και η ίδια έχουν έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και ο κύριος Γιαννόπουλος υποσχέθηκε πως θα δώσει λύση στο θέμα. Από τότε έχουν περάσει τρεις εβδομάδες, τέσσερις κοντά, περιμένουμε τη λύση, καθημερινά όμως αυτό στοιχίζει στην αθλήτρια».

Αυτή την εποχή πόσες ώρες προπονείται καθημερινά;

«Ακόμα δεν έχει αρχίσει τις πρωινές προπονήσεις στην πισίνα, οι οποίες δεν έχουν κάποιο θέμα, δεν παρατηρείται κάποιο πρόβλημα προς στιγμή το πρωί, η απογευματινή της προπόνηση είναι η κλασική η δίωρη.

Χρησιμοποιώ τις λέξεις "ρατσισμός, αντιαθλητικό κι αντιδημοκρατικό", γιατί η προετοιμασία είναι κάτι που στηρίζεται κάθε λεπτό μέσα στο νερό, αυτή τη στιγμή έχει χαθεί ένας ολόκληρος μήνας, όχι γιατί δεν κολυμπάει η Άρτεμις, αλλά γιατί δεν προετοιμάζεται κάτω από τις συνθήκες που θα έπρεπε».

Με τον κύριο Μηνά Καπετανάκη, τον πρόεδρο του ΕΑΚΗ έχετε έρθει σε επαφή;

«Προσωπικά όχι, το σωματείο ναι, δεν παίρνουμε απάντηση, ισχύει το κλασικό όλων των χρόνων, του ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη την εισήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής. Τι να πουν κάποιοι άνθρωποι που τέθηκαν εκεί χωρίς να έχουν σχέση με τον χώρο, πώς μπορούν να καταλάβουν ότι μια κατανομή γίνεται με αντιαθλητικό τρόπο».

Η Άρτεμις πώς αντιδρά σε αυτή την κατάσταση;

«Είναι απογοητευμένη, δεν εγκαταλείπει φυσικά την προετοιμασία της και την προσπάθειά της, η αλήθεια όμως είναι ότι όταν βλέπεις πως δεν έχεις τη βοήθεια κάποιων φορέων για να παλέψεις για το όνειρό σου, πικραίνεσαι, θυμώνεις».

Στη φετινή της προετοιμασία θα υπάρξουν κάποια καμπ μακριά από το Ηράκλειο;

«Λογικά, θα κάνει τις προετοιμασίες που θα ζητήσει ο προπονητής της και τις οποίες είχε και πέρυσι, δηλαδή την προετοιμασία σε υψόμετρο, που έγινε δύο φορές».

«Έχει προτάσεις για υποτροφία, δεν το σκεπτόμαστε, τη ζήτησε ο πρώτος προπονητής της Λεντέκι»

Η Άρτεμις έχει δεχθεί πρόταση για υποτροφία σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ;

«Έχει δεχθεί προτάσεις εδώ και χρόνια, αλλά όχι, δεν το σκεπτόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, γιατί εμπιστευόμαστε τη δουλειά των προπονητών της και γιατί δεν έχω καλά δείγματα γραφής από τα παιδιά που έφυγαν.

Θα σας πω μόνο κάτι, γιατί δεν είμαι μια μαμά που κάνει τυχαία αναρτήσεις κι έχω αγανακτήσει, είμαι πολύ βαθιά μέσα στα πράγματα και στους αθλητικούς νόμους και στο τι συμβαίνει στο εξωτερικό.

Φανταστείτε, διατηρώ επικοινωνία με τον πρώτο προπονητή της Κέιτι Λεντέκι, με έχουν πλησιάσει από την ομάδα του από τότε που η Άρτεμις κολύμπησε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Λιθουανία (σ.σ. το ευρωπαϊκό εφήβων-νεανίδων του 2024), θα ήταν μια πολύ ωραία προοπτική, να βρεθεί εκεί δίπλα στον άνθρωπο που ανέδειξε τη Λεντέκι, όμως ξέρω όμως τι γίνεται στις ΗΠΑ.

Είναι μια θηριώδη αθλητικοφάγα χώρα η οποία δουλεύει για το δικό της μοχλό, δηλαδή θέλει παιδιά από το εξωτερικό, για να υποστηρίξει το δικό της κομμάτι. Έχω μιλήσει μαζί τους, εννοείται δεν έχουμε κλείσει τις πόρτες με τους ανθρώπους εκεί και με άλλα Πανεπιστήμια, όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να πράξω το λογικό.

Έχουμε κι από την Ελλάδα τις αντικρουόμενες ωραίες φιλοσοφικές προτάσεις, τύπου "η Άρτεμις να πάει στην Αθήνα, να κολυμπά με το κλιμάκιο, να ξεμπερδεύει". Όχι, γιατί να πάει, η Άρτεμις έχει ζωή εδώ, έχει οικογένεια, έχει σπουδές, έχει προσωπική ζωή, πέρα από τον αθλητισμό.

Θεωρώ πως αν πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Γιατί για παράδειγμα, πρέπει να υπομείνω αυτό που συμβαίνει εδώ ρατσιστικά κι αντιδημοκρατικά στο πρόσωπό της, όταν την ίδια στιγμή γίνεται ένα Πανασιατικό Πρωτάθλημα και η ομάδα κολύμβησης της Ιαπωνίας, που πέτυχε όλα αυτά τα απίστευτα, να δηλώνει πως οι αθλητές της προετοιμάζονται με μόνο δύο άτομα ανά διαδρομή.

Κι εμείς περιμένουμε από μια Βασιλάκη να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε ένα παγκόσμιο ή σε ευρωπαϊκό για να πούμε τι, "μπράβο καλά που έκανες" ή "κοίτα που δεν τα κατάφερες", όταν την έχεις στριμώξει σε μια διαδρομή με δεκατρία παιδιά».



