Η Νικόλ Παυλοπούλου ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια στην τελευταία ημέρα στο Χειμερινό Κύπελλο κολύμβησης στην Αλεξανδρούπολη, πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. μικτή ατομική με χρόνο 2:13.29.

Η κολυμβήτρια του Παλαιού Φαλήρου κατέρριψε το δικό της ρεκόρ, που ήταν 2:13.85 και είχε επιτευχθεί στις 27 Ιουλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ παράλληλα έπιασε και το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.



Από εκεί και πέρα στους τελικούς της Κυριακής (21/12) ο Ανδρέας Βαζαίος επικράτησε στα 100μ. ελεύθερο με 49.66, ενώ στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών νικήτρια ήταν η Άννα Ντουντουνάκη με 56.10, έναντι των 56.51 της 15χρονης Νεφέλης Μπιλανάκου.

Η Γεωργία Δαμασιώτη χωρίς συναγωνισμό, επικράτησε στα 200μ. πεταλούδα με 2:11.79 και η Νόρα Δράκου ήταν η ταχύτερη στα 50μ. ύπτιο με 28.76

Στα 50μ. πρόσθιο ο Σπύρος Γκικόπουλος με 27.93 νίκησε τον Ευάγγελο Ντούμα (27.99), ενώ στα 50μ. πρόσθιο γυναικών η Κωνσταντίνα Ανδριάνα Γκόβαρη πήρε την πρώτη θέση με 32.06, αφήνοντας δεύτερη τη Μαρίλεια Δρασίδου (32.12).

Απόντος του Απόστολου Χρήστου, ο Φίλιππος Ανδριαδάκης επικράτησε στα 50μ. ύπτιο με 25.53, ο Δανιήλ Γιουρτζίδης πρώτευσε στα 200μ. μικτή ατομική με 2:00.85, ο Δημήτρης Μάρκος στα 800μ. ελεύθερο με 8:07.96, τέλος, στα 800μ. ελεύθερο γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Γεωργία Μακρή του με 8:50.97.

