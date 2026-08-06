Ο Λιβάι Γκαρσία ξεκίνησε προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό και υπολογίζεται για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Λιβάι Γκαρσία έβαλε τη φανέλα του Παναθηναϊκού κι έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Ο 28χρονος προπονητής από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο είχε τετ α τετ με τον Δανό τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουπ και στη συνέχεια ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Ο Γκαρσία, ο οποίος είναι σε καλή φυσική κατάσταση, αφού έκανε προετοιμασία με την Σπαρτάκ Μόσχας θα πάρει μερικές προπονήσεις στα πόδια του και θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια στις 11 του μήνα (20:30).

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.

Παράλληλα, την πρώτη του προπόνηση με το Τριφύλλι στο στήθος πραγματοποίησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο».