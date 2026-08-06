Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι παρέταξε την ίδια ενδεκάδα της ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έκρυψε εκπλήξεις στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα με την Άντερλεχτ στην Τούμπα στις 20:45, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ιταλός τεχνικός έχει στη διάθεσή του τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Στο τέρμα, λοιπόν, είναι ο Παβλένκα, δεξί μπακ ο Κένι, αριστερό ο Γκόμεζ και στόπερ οι Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος.

Στα χαφ θα είναι οι Σανταμαρία, Ζαφείρης, δεξιά στην επίθεση ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Μύθου.

Ο Πορτογάλος τεχνικός Βίτορ Μπρούνο, παράλληλα, ξεκινάει την Άντερλεχτ με 4-3-3.

Στο τέρμα είναι ο Κούσεμανς, δεξί μπακ ο Μααμάρ, αριστερό ο Εντιαγέ και στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού, ο Μπιανκόν και ο Γάλλος Πετρό.

Στα χαφ θα είναι οι Λανσάνα, Κανά, Άμπρος και στην επίθεση ξεκινούν οι Τσβέτκοβιτς, Σέκε και ο Ουκρανός Σικάν.