ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου κόντρα στους Βέλγους
Ο Αλέσιο Λίσι δεν έκρυψε εκπλήξεις στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα με την Άντερλεχτ στην Τούμπα στις 20:45, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο Ιταλός τεχνικός έχει στη διάθεσή του τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Στο τέρμα, λοιπόν, είναι ο Παβλένκα, δεξί μπακ ο Κένι, αριστερό ο Γκόμεζ και στόπερ οι Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος.
Στα χαφ θα είναι οι Σανταμαρία, Ζαφείρης, δεξιά στην επίθεση ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Μύθου.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για την πρώτη αναμέτρηση κόντρα στην Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOKAND #UEL #NewEra #PamePAOKARA #VaragonsConstructions pic.twitter.com/XPRMF85Qct— PAOK FC (@PAOK_FC) August 6, 2026
Ο Πορτογάλος τεχνικός Βίτορ Μπρούνο, παράλληλα, ξεκινάει την Άντερλεχτ με 4-3-3.
Στο τέρμα είναι ο Κούσεμανς, δεξί μπακ ο Μααμάρ, αριστερό ο Εντιαγέ και στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού, ο Μπιανκόν και ο Γάλλος Πετρό.
Στα χαφ θα είναι οι Λανσάνα, Κανά, Άμπρος και στην επίθεση ξεκινούν οι Τσβέτκοβιτς, Σέκε και ο Ουκρανός Σικάν.
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