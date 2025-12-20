O Χρήστου και η κόντρα των Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη ξεχώρισαν στο Χειμερινό Κύπελλο

Ο Απόστολος Χρήστου αποτέλεσε πόλο έλξης στη 2η ημέρα στο Χειμερινό Κύπελλο στην Αλεξανδρούπολη, σπουδαία κούρσα οι Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη στα 100μ. πεταλούδα.

Ο Απόστολος Χρήστου επανεμφανίστηκε στη δράση μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης κι αποτέλεσε το μεγάλο όνομα στη 2η ημέρα του Χειμερινού Κυπέλλου Κολύμβησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης.

Ο «ασημένιος» ολυμπιονίκης του Παρισιού, σε ένα διάλειμμα της προετοιμασίας του, επικράτησε στα 100μ. ύπτιο με 53.17, παρασύροντας στον ρυθμό του τον Νίκο Παπαθεοδώρου, που τερμάτισε σε 54.95 κι έπιασε το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων του ερχόμενου Ιουλίου στο Μόναχο.

Η κούρσα της ημέρας έγινε στα 100μ. πεταλούδα γυναικών, με την Άννα Ντουντουνάκη να αντέχει στην επίθεση της Γεωργίας Δαμασιώτη, να επικρατεί με 57.58, έναντι των 57.78 της Δαμασιώτη και με τις δύο να επιβεβαιώνουν το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Η Νόρα Δράκου επικράτησε στα 50μ. ελεύθερο σε 25.51, με τη 15χρονη Νεφέλη Μπιλανάκου να τερματίζει 2η σε 25.66 και να βελτιώνει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων, 25.77 που είχε σημειώσει μέσα στο 2015.

Το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιβεβαίωσε και ο Δανιήλ Γιουρτζίδης στα 400μ. μικτή ατομική, σημειώνοντας 4:18.47.

Στα πρόσωπα της ημέρας περνά και ο Γιώργος Κάλανδρος, βελτιώνοντας δύο φορές σε ισάριθμες κούρσες το πανελλήνιο ρεκόρ παίδων στα 100μ. πεταλούδα: Στον πρωινό προκριματικό με 54.03 και στον τελικό με 53.57, τερματίζοντας 2ος πίσω από τον Κωνσταντίνο Στάμου (53:00)

Το Χειμερινό Κύπελλο ολοκληρώνεται την Κυριακή (21/12) με τα προκριματικά (09:30) και τους τελικούς (16.30).

Οι τριάδες ανά αγώνισμα

50μ. ελεύθερο Γυναικών

1.Νόρα Δράκου (Παναθηναϊκός) 25.51

2.Νεφέλη Μπιλανάκου (Αιγάλεω ΑΟ) 25.66

3.Νικόλ Μεριζάι (Αλβανία) 25.82

50μ ελεύθερο Ανδρών

1.Στέργιος Μπίλας (Ολυμπιακός) 22.32

1.Ελαραμπί Αμπντελραχμάν (Αίγυπτος) 22.32

3.Φίλιππος Ανδρεαδάκης (Ολυμπιακός) 22.57

400μ. μικτή ατομική Γυναικών

1.Ειρήνη Ψαρουδάκη (Ωρίων Ηρακλείου) 4:56.59

2.Μαρία Στρατάκη (Ολυμπιακός) 5:00.25

3.Δανάη Τσαούση (Ολυμπιακός) 5:01.69

400μ. μικτή ατομική Ανδρών

1.Δανιήλ Γιουρτζίδης (Π. Φάληρο) 4:18.47

2.Βασίλης Σοφικίτης (Ολυμπιακός) 4:22.59

3.Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος (Ολυμπιακός) 4:23.49

100μ. ύπτιο Γυναικών

1.Ελένη Αντωνιάδου (ΠΑΟΚ) 1:02.48

2.Δήμητρα Καρατζόγλου (Πανθηναϊκός) 1:03.54

3.Αφροδίτη Γιαρένη (Π. Φάληρο) 1:03.68

100μ. ύπτιο Ανδρών

1.Απόστολος Χρήστου (Ολυμπιακός) 53.17

2.Νίκος Παπαθεοδώρου (Ολυμπιακός) 54.95

3.Γιάννης Πετράκης (Π. Φάληρο) 56.70

400μ. ελεύθερο Γυναικών

1.Άρτεμις Βασιλάκη (Τρίτων Ηρακλείου) 4:15.91

2.Αντωνία Ρακοπούλου (Ολυμπιακός) 4:19.91

3.Χρυσούλα Μητσάκου (Π. Φάληρο) 4:21.97

400μ. ελεύθερο Ανδρών

1.Δημήτρης Μάρκος (ΠΑΟΚ) 3:51.88

2.Κωνσταντίνος Χουρδάκης (Ολυμπιακός) 3:56.30

3.Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης (Π. Φάληρο) 3:58.00

100μ. πεταλούδα Γυναικών

1.Άννα Ντουντουνάκη (Παναθηναϊκός) 57.58

2.Γεωργία Δαμασιώτη (Π. Φάληρο) 57.78

3.Νεφέλη Μπιλανάκου (Αιγάλεω ΑΟ) 1:00.82.

100μ. πεταλούδα Ανδρών

1.Κωνσταντίνος Στάμου (Π. Φάληρο) 53.00

2.Γιώργος Καλανδρός (Ωκεανός) 53.57

3.Ιάσων Ρούτουλας (ΣΚ ΡΟΗ) 53.86

100μ. πρόσθιο Γυναικών

1.Νικόλ Παυλοπούλου (Π. Φάληρο) 1:09.24

2.Κωνσταντίνα Γκόβαρη (Ωκεανός) 1:09.69

3.Χαρά Αγγελάκη (Παναθηναϊκός) 1:10.47

100μ. πρόσθιο Ανδρών