Ο 17χρονος Ευάγγελος Ντούμας και ο 16χρονος Κωνσταντίνος Χουρδάκης πρωταγωνίστησαν στην πρώτη ημέρα στο Πανελλήνιο Χειμερινό Κύπελλο στην Αλεξανδρούπολη.

Δύο νέα ανατέλλοντα αστέρια της ελληνικής κολύμβησης, ο Ευάγγελος Ντούμας και ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης ξεχώρισαν στην 1η ημέρα στο Πανελλήνιο Χειμερινό Κύπελλο Κολύμβησης ανοικτής κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών (OPEN) και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών (Κ19/23), το οποίο διεξάγεται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης και φέρνει το όνομα του παρα-ολυμπιονίκη της κολύμβησης Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη.

Αρχικά ο Ευάγγελος Ντούμας στον τελικό στα 200μ. πρόσθιο με χρόνο 2:11.00, σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και νέων ανδρών. Ο 17χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού κατέρριψε την προηγούμενη δική του πανελλήνια επίδοση στους έφηβους τα 2:11.99 που είχε πετύχει στις 4 Μαΐου 2025 στη διάρκεια του διεθνούς μίτινγκ «Ακρόπολις», ενώ πήρε και το ρεκόρ της κατηγορίας νέων ανδρών (2:11.37), που κατείχε ο Μάριος Ζαφειρόπουλος από τις 27 Ιουνίου, και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23.

Ο Ντούμας σε ηλικία 16 ετών πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ως μέλος της ομάδας σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. μικτής mixed.

Στην κούρσα στα 1.500μ. ελεύθερο ανδρών ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης εκμεταλλεύτηκε στα μέγιστα τον συναγωνισμό με τον Δημήτρη Μάρκο. Για την ακρίβεια μέχρι και τα 1450μ. ο 16χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού είχε την πρωτοπορία, στα τελευταία 50μ. ο Μάρκος προσπέρασε για να τερματίσει σε 15:18.19, όμως η δουλειά είχε γίνει.

Ο Χουρδάκης με 15:18.58 σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ παίδων, το πήρε από τον Βασίλη Κακουλάκη, που αν και δηλωμένος δεν αγωνίστηκε και ήταν 15:30.31 από τις 3 Δεκεμβρίου 2023 και είχε επιτευχθεί στο Ηράκλειο. Παράλληλα, ο Χουρδάκης έπιασε το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων του Μονάχου.

Ο Μάρκος στο άνοιγμα του προγράμματος επικράτησε στα 200μ. ελεύθερο με 1:47.45 και στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Άρτεμις Βασιλάκη με 2:01.11 βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ.

Ο Απόστολος Σίσκος με 1:56.71 στα 200μ. ύπτιο και ο Στέργιος Μπίλας με 23.30 στα 50μ. πεταλούδα σημείωσαν όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι (31 Ιουλίου - 16 Αυγούστου 2026).

Η Άννα Ντουντουνάκη κολύμπησε τα 50μ. πεταλούδα σε 25.81, όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης ακυρώθηκε για για αντικανονική εκκίνηση, με τη Γεωργία Δαμασιώτη να επικρατεί σε 26.81. Οι αγώνες συνεχίζονται το Σάββατο (20/12) από τις 09:30 με τα προκριματικά και από τις 17:30 με τις τελικές σειρές.

Οι τριάδες ανά αγώνισμα

200μ. ελεύθερο Ανδρών

1.Δημήτρης Μάρκος (ΠΑΟΚ) 1:47.45

2.Ιάσων Ρούτουλας (ΣΚ Ρ0Η) 1:50.00

3.Κώστας Εγγλεζάκης (Π. Φάληρο) 1:50.31

200μ. ελεύθερο Γυναικών

1.Άρτεμις Βασιλάκη (Τρίτων Ηρακλείου) 2:01.11

2.Χρυσούλα Μητσάκου (Π. Φάληρο) 2:03.30

3.Δέσποινα Πυρίλη (Ολυμπιακός) 2:04.63

200μ. πρόσθιο Ανδρών

1.Ευάγγελος Ντούμας (Ολυμπιακός) 2:11.00

2.Δημήτρης Τσαλιάγκος (ΣΚ ΡΟΗ) 2:12.84

3.Μάριος Ζαφειρόπουλος (Ολυμπιακός) 2:13.34

200μ. πρόσθιο Γυναικών

1.Κωνσταντίνα Γκόβαρη (Ωκεανός) 2:29:05

2.Νικολέτα Παυλοπούλου (Π. Φάληρο) 2:30.76

3.Ελένη Κοντογεώργου (Ολυμπιακός) 2:30.79

200μ. ύπτιο Ανδρών

1.Απόστολος Σίσκος (ΑΑ Αστέρια) 1:56.71

2.Γιώργος Πέκος (ΠΑΟΚ) 2:01.47

3.Γιάννης Πετράκης (Π. Φάληρο) 2:01.58

200μ. ύπτιο Γυναικών

1.Ελένη Αντωνιάδου (ΠΑΟΚ) 2:16.28

2.Δήμητρα Καρατζόγλου (Παναθηναϊκός) 2:18.76

3.Αφροδίτη Γιαρένη (Π. Φάληρο) 2:19.65

50μ. πεταλούδα Ανδρών

1.Στέργιος Μπίλας (Ολυμπιακός) 23.30

2.Ελαραμπί Αμπντελραχμάν (Αίγυπτος) 23.50

3.Κωνσταντίνος Στάμου (Π. Φάληρο) 23.86

50μ. πεταλούδα Γυναικών

1.Γεωργία Δαμασιώτη (Π. Φάληρο) 26.81

2.Άννα Βεριγάκη (Ολυμπιακός) 26.88

3.Θάλεια Δρασίδου (Π. Φάληρο) 27.06

1.500μ. ελεύθερο Ανδρών

1.Δημήτρης Μάρκος (Ολυμπιακός) 15:18.19

2.Κωνσταντίνος Χουρδάκης (Ολυμπιακός) 15:18.58

3.Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος (Ολυμπιακός) 15:33.38

1.500μ. ελεύθερο Γυναικών