Μπορεί να έκανε εκπληκτική κούρσα, αλλά για πέντε εκατοστά η Άννα Ντουντουνάκη έχασε το μετάλλιο στον τελικό των 100μ πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας...

Το... σπάσιμο του Πανελλήνιου ρεκόρ στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα δεν συνοδεύτηκε με μετάλλιο στον τελικό. Η Άννα Ντουντουνάκη τα έδωσε όλα στην πισίνα, αλλά για πέντε εκατοστά έμεινε εκτός βάθρου, τερματίζοντας τέταρτη στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.

Η Ελληνίδα αθλήτρια έδωσε μεγάλη... μάχη στην τελική κούρσα του αγωνίσματος και με χρόνο 55.74 έμεινε πίσω από τη Λουίζ Χάνσον (55.69), η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Εξαιρετική κούρσα πραγματοποίησε η Μαρίνε Ντάμποργκ από τη Δανία. Η 18χρονη, μετά τα 50μ. πεταλούδα, κατέκτησε το χρυσό και στα 100μ! Παράλληλα έκανε ευρωπαϊκό ρεκόρ νεανίδων με 55.52. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Τέσα Γκίλε από την Ολλανδία με χρόνο 55.55.