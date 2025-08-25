Ευάγγελος Ντούμας: «Ανυπομονώ για αυτά που έρχονται» (vid)
Επέστρεψε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) η αποστολή της εθνικής ομάδας κολύμβησης εφήβων-νεανίδων από το αντίστοιχο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Οτοπένι της Ρουμανίας.
Ο Βασίλης Κακουλάκης στην τελευταία ημέρα των αγώνων, με το σπουδαίο τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο εφήβων.
Ο Ευάγγελος Ντούμας στη δική του στιγμή, στα ημιτελικά των 50μ. πρόσθιο εφήβων, με χρόνο 59.77 έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατέβηκε το ένα λεπτό στο αγώνισμα, ένα ιστορικό ρεκόρ, έστω κι αν στον τελικό το μετάλλιο δεν ήρθε, κατακτώντας την 4η θέση.
Ο Ντούμας, μέλος της ολυμπιακής ομάδας στο Παρίσι, σε δηλώσεις του στην tyrgreece είπε: «Όταν είδα τον χρόνο στον πίνακα ένιωσα πως ήταν η στιγμή που όλοι μου οι κόποι και οι προσπάθειες έχουν ανταμειφθεί, αυτός ήταν ο στόχος μου. Ο στόχος της χρονιάς εξ αρχής ήταν να "σπάσω" το φράγμα του ενός λεπτού και ήρθε στην τελευταία διοργάνωση της χρονιάς. Στόχος πλέον από την επόμενη σεζόν είναι και τα πρωταθλήματα των ανδρών, στα οποία θέλω να παίρνω μέρος σε αυτά, ανυπομονώ για αυτά που έρχονται. Το μετάλλιο δεν ήρθε, η τέταρτη θέση πονάει, θα κοιτάξουμε να διορθώσουμε τα λάθη που έγιναν».
H ελληνική αποστολή είχε να επιδείξει ακόμα την 5η θέση από τον Ιάσωνα Ρούτουλα στα 200μ. μικτή ατομική με 2:00.30 και την 7η θέση στον τελικό των 4Χ100μ μικτή ομαδική εφήβων από τους Νίκο Παπαθεοδώρου, Ευάγγελο- Εφραίμ Ντούμα, Ιάσωνα Ρούτουλα και Νίκο Σπαθαράκη με 3:39.01.
Την αποστολή υποδέχθηκε εκ μέρους της ΚΟΕ, ο Γενικός Γραμματέας, Δημήτρης Κύρκος. Παρόντες βεβαίως οι γονείς και οι φίλοι των παιδιών, πολλοί εκ των οποίων βρέθηκαν στο Οτοπένι.
Αναλυτικά οι 10 κολυμβητές/τριες της αποστολής ήταν οι: Δέσποινα Πυρίλη, Ηλέκτρα Μαγκώτσιου, Βασίλης Κακουλάκης, Νίκος Σπαθαράκης, Ευάγγελος- Εφραίμ Ντούμας, Νίκος Παπαθεοδώρου, Ιάσωνας Ρούτουλας, Βασίλης Χάρα, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ιωάννης - Παναγιώτης Καλαποθαράκος.
