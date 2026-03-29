Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια, θα παλεύει για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Στο περιθώριο των δοκιμαστικών για μία ανάβαση ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στην Ελασσόνα για την 10η τοπική ανάβαση που λαμβάνει χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο (28-29/03). Στο περιθώριο των τρίτων δοκιμών που έκανε πριν τον αγώνα, εκείνος έκανε κάποιες δηλώσεις, μέρος εκ των οποίων αφορούσαν την «Ένωση»

Ο ιδιοκτήτης των «κιτρινόμαυρων» ανέφερε αρχικά ότι: «Όταν κάνεις κάτι με πίστη, επιμονή, υπομονή και αγάπη, με σεβασμό στον αθλητισμό, τότε μπορείς να φτάσεις ψηλά» και συνέχισε λέγοντας:

«Η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια, μονομάχος και θα προσπαθεί για το καλύτερο, για την καθαρότητα και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Έστειλε έτσι για μία ακόμα φορά ένα σαφές μήνυμα για την μαχητικότητα που θέλει να επιδεικνύει η ομάδα του, αλλά και για τα όσα θέλει να πρεσβεύει εκείνη.