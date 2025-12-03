Ο Απόστολος Σίσκος με επίδοση 1:50.26 έκανε δικό του το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών στα 200μ. ύπτιο, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε τρεις κούρσες στα 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν της Πολωνίας και πέτυχε ισάριθμα πανελλήνια ρεκόρ και το 3ο ήταν και το πλέον εντυπωσιακό, με χρόνο 1:50.26 έκανε δικό του το εθνικό ρεκόρ στην κατηγορία ανδρών, που ανήκε στον Απόστολο Χρήστου με 1:50.77, που τον έφερε στην 6η θέση της κατάταξης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήγε στην πόλη της Πολωνίας με το δικό του ρεκόρ νέων ανδρών να είναι στο 1:51.80, στον προκριματικό το βελτίωσε στο 1:51.25, στον ημιτελικό το κατέβασε στο 1:50.99 και στον τελικό πήγε ακόμα πιο γρήγορα, πέρασμα 53.83 στα 100μ. και τερματισμός στο 1:50.26 για το νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών.





