Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. μικτή ατομική SM8 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης της Σιγκαπούρης, φθάνοντας στα εννέα συνολικά από την οκταετή παρουσία του στη διοργάνωση.

Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης ό,τι δεν πέτυχε στα 50μ. ελεύθερο S8, το κατάφερε στα 200μ. μικτή ατομική SM8 στο OCBC Aquatic Centre της Σιγακπούρης και για 9η φορά στην καριέρα του ανέβηκε στο βάθρο παγκοσμίου πρωταθλήματος παρακολύμβησης.

Ο 26χρονος Παραολυμπιονίκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. μικτή ατομική SM8, χαρίζοντας στην Ελλάδα το 2ο μετάλλιό της στη διοργάνωση, μετά το χάλκινο από τον Αντώνη Τσαπατάκη στα 100μ. πρόσθιο SB4.

Ο Εβρίτης πρωταθλητής στον πρωινό προκριματικό σημείωσε τον 5ο χρόνο στα 2:30.67, όμως στον απογευματικό τελικό, κολύμπησε σε 2:27.24, κατακτώντας την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Μιχαλεντζάκης στο πέρασμα στα 150μ. βρισκόταν στην 5η θέση, όμως κολύμπησε το ελεύθερο σε 44.09 και έφθασε μέχρι την 3η θέση, δίνοντας μάχη με τον Αμερικανό, Νόα Τζέιφ, που τερμάτισε στην 4η θέση σε 2:27.64.

Πρωταθλητής κόσμου αναδείχθηκε ο Αυστραλός, Κάλουμ Σίμπσον με 2:25.49, ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Καναδός, Ριντ Μάξγουελ με 2:26.72.

Ο Μιχαλεντζάκης, ολυμπιονίκης στα 100μ. πεταλούδα S9 στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2017, κολυμπά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα από το 2017, όταν κι έγινε πρωταθλητής κόσμου στα 50μ. ελεύθερο S8 στην Πόλη του Μεξικού.

Από το ταξίδι του στα παγκόσμια πρωταθλήματα έχει στη συλλογή του έξι χρυσά μετάλλια, δύο ασημένια κι αυτό στη Σιγκαπούρη ήταν το πρώτο χάλκινο.