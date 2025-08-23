Ο Ευάγγελος Ντούμας με πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων στα 50μ. πρόσθιο με 27.62 πέρασε στα ημιτελικά στο παγκόσμιο εφηβικό πρωτάθλημα στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Ευάγγελος Ντούμας συνδύασε την πρόκρισή του στα ημιτελικά στα 50μ. πρόσθιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος εφήβων στο Οτοπένι, με πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία.

Ο 17χρονος κολυμβητής σημείωσε 27.62 στον προκριματικό του αγωνίσματος, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων που είχε σημειώσει με 27.79 την 1η Ιουλίου 2025 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στο Σαμορίν και παράλληλα με την 7η επίδοση πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά, που θα γίνουν το απόγευμα του Σαββάτου (23/8, 19:02). Εκεί θα επιδιώξει μετά τα 100μ. πρόσθιο, να αγωνιστεί στον τελικό και στα 50μ. πρόσθιο.

Ο Ντούμας κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 100μ πρόσθιο και μάλιστα στα ημιτελικά έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατέβηκε το ένα λεπτό, σημειώνοντας 59.77.

Τα προκριματικά στα 50μ. πρόσθιο επεφύλασσαν παγκόσμιο ρεκόρ, το πέτυχε ο Γερμανός, Γιαν Μάτε Γκράφε με 26.95, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ανήκε στον Ιταλό Νικολό Μαρτινέγκι με 26.97 από τον Απρίλιο του 2017.

Στις άλλες ελληνικές παρουσίες στα προκριματικά, στα 100μ. ελεύθερο, ο Νίκος Σπαθαράκης κατέλαβε την 40ή θέση με 50.89 και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος την 60ή με 52.34, σε σύνολο 127 αθλητών.

Στα 400μ. μικτή ατομική ο Ιάσων Ρούτουλας με 4:24.64 πήρε την 15η θέση και ο Βασίλης Χάρα με 4:29.49 πήρε την 23η θέση, αντίστοιχα.

Τέλος, στα 50μ. ελεύθερο η Δέσποινα Πυρίλη με 26.40 κατατάχθηκε στην 26η θέση και η Ηλέκτρα Μαγκώτσιου με 26.91 στην 41η.

