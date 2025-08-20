Ευάγγελος Ντούμας: Στην 4η θέση στα 100μ. πρόσθιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων
Ο Ευάγγελος Ντούμας έδωσε τα πάντα για να ανέβει στο βάθρο στα 100μ. πρόσθιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Οτοπένι της Ρουμανίας, όμως στο τέλος κατέλαβε την 4η θέση με 1:00.05.
Ο 17χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού, σημείωσε τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του, όμως δεν ήταν αρκετή για να τον φέρει στην κορυφαία τριάδα του κόσμου.
Την Τρίτη (20/8) ο Ευάγγελος Ντούμας με 59.77 έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατέβηκε τα 60 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα και ήταν φανερό πως θα χρειαζόταν ανάλογο χρόνο προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για την κατάκτηση μεταλλίου.
Ο Ντούμας ήταν στην 7η θέση στα 50μ., με 28.31, σημείωσε τον 2ο καλύτερο χρόνο στο δεύτερο μισό (31.74), όμως δεν πρόλαβε το.. χάλκινο μετάλλιο.
Ο Φίλιπ Νοβάτσκι, που διαδέχθηκε τον Ντούμα στην κρουφή της Ευρώπης στο αγώνισμα τον Ιούλιο στο Σαμορίν, τώρα έγινε και πρωταθλητής κόσμου. Ο 17χρονος Βρετανός από τα 59.24 στον ημιτελικό, κατέβηκε στα 59.20 στον τελικό, έχοντας δεύτερο 50άρι σε 31.10, που από την 4η θέση τον έφερε στο χρυσό μετάλλιο.
Ο Σχιν Οχάσι πήγε στο Οτοπένι με φρέσκο παγκόσμιο εφηβικό ρεκόρ στα 58.94, όμως πήρε το ασημένιο μετάλλιο σε 59.50.
Ο Μαξ Μόργκαν έκανε ένα πολύ γρήγορο πρώτο 50άρι σε 27.41, όμως δεν είχε ανάλογες δυνάμεις, ήταν ο πιο αργός από όλους στο 2ο 50άρι (32.52), αλλά άντεξε στην επίθεση του Ντούμα και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε 59.93.
H κατάταξη του τελικού
- 1.Φίλιπ Νοβάτσκι (Μ. Βρετανία) 59.20
- 2.Σχιν Οχάσι (Ιαπωνία) 59.50
- 3.Μαξ Μόργκαν (Μ. Bρετανία) 59.93
- 4.Ευάγγελος Ντούμας (Ελλάδα) 1:00.05
- 5.Γιαν Μάλτε Γκράφε (Γερμανία) 1:00.21
- 6.Όλιβερ Ντόουσον (Καναδάς) 1:00.38
- 7.Γκέιμπ Νουνζιάτα (ΗΠΑ) 1:00.54
- 8.Γιουτένγκ Βανγκ (Κίνα) 1:00.72
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.