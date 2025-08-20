Ο Ευάγγελος Ντούμας σημείωσε τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του στα 100μ. πρόσθιο, με 1:00.05, που τον έφεραν στην 4η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Ευάγγελος Ντούμας έδωσε τα πάντα για να ανέβει στο βάθρο στα 100μ. πρόσθιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Οτοπένι της Ρουμανίας, όμως στο τέλος κατέλαβε την 4η θέση με 1:00.05.

Ο 17χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού, σημείωσε τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του, όμως δεν ήταν αρκετή για να τον φέρει στην κορυφαία τριάδα του κόσμου.

Την Τρίτη (20/8) ο Ευάγγελος Ντούμας με 59.77 έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατέβηκε τα 60 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα και ήταν φανερό πως θα χρειαζόταν ανάλογο χρόνο προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για την κατάκτηση μεταλλίου.

Ο Ντούμας ήταν στην 7η θέση στα 50μ., με 28.31, σημείωσε τον 2ο καλύτερο χρόνο στο δεύτερο μισό (31.74), όμως δεν πρόλαβε το.. χάλκινο μετάλλιο.

Ο Φίλιπ Νοβάτσκι, που διαδέχθηκε τον Ντούμα στην κρουφή της Ευρώπης στο αγώνισμα τον Ιούλιο στο Σαμορίν, τώρα έγινε και πρωταθλητής κόσμου. Ο 17χρονος Βρετανός από τα 59.24 στον ημιτελικό, κατέβηκε στα 59.20 στον τελικό, έχοντας δεύτερο 50άρι σε 31.10, που από την 4η θέση τον έφερε στο χρυσό μετάλλιο.

Ο Σχιν Οχάσι πήγε στο Οτοπένι με φρέσκο παγκόσμιο εφηβικό ρεκόρ στα 58.94, όμως πήρε το ασημένιο μετάλλιο σε 59.50.

Ο Μαξ Μόργκαν έκανε ένα πολύ γρήγορο πρώτο 50άρι σε 27.41, όμως δεν είχε ανάλογες δυνάμεις, ήταν ο πιο αργός από όλους στο 2ο 50άρι (32.52), αλλά άντεξε στην επίθεση του Ντούμα και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε 59.93.

H κατάταξη του τελικού