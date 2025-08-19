Ο Ευάγγελος Ντούμας έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατέβηκε το ένα λεπτό στα 100μ. πρόσθιο και με 59.77 έβαλε πλώρη για μετάλλιο στο παγκόσμιο εφηβικό πρωτάθλημα στο Οτοπένι.

Ο Ευάγγελος Ντούμας το έψαχνε και τελικά το πέτυχε, ο 17χρονος κολυμβητής «έσπασε» το φράγμα του ενός λεπτού στα 100μ. πρόσθιο κι έκανε δικό του το πανελλήνιο ρεκόρ με 59.77 στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού στη διάρκεια των ημιτελικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων σταμάτησε το χρονόμετρο στα 59.77, εξασφάλισε πανηγυρικά, με την 3η καλύτερη επίδοση την παρουσία του στον τελικό της Τετάρτης (20/8, 18:48), μα πάνω από όλα έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατεβαίνει τα 60 δευτερόλεπτα.

Το 1:00.03 που είχε σημείωσε ο Δημήτρης Ξυνάδας από τις 7 Αυγούστου 2009 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στον Άλιμο, ανήκει πια στην ιστορία.

Ο Ευάγγελος Ντούμας πήγε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων στο 1:00.18 που είχε πετύχει στις 6 Ιουλίου στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εφήβων στο Σαμορίν της Σλοβακίας, όταν πήρε τη 2η θέση.

Τώρα στον πρωινό προκριματικό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης με 1:00.43 πήρε χωρίς προβλήματα την πρόκριση στα ημιτελικά, για να έρθει το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στα 59.77, έχοντας πέρασμα 28.24 στα 50μ.

Πλέον, ο Έλληνας πρωταθλητής, έχει μπροστά του μια νέα πρόκληση, το μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, που θα έρθει να προστεθεί στο χρυσό μετάλλιο από το περσινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στο Βίλνιους και το ασημένιο φέτος στο Σαμορίν.

Τέσσερις συνολικά κολυμβητές πέτυχαν χρόνους κάτω από το ένα λεπτό. Ο Φίλιπ Νοβάτσκι, που νίκησε τον Ντούμα στο Σαμορίν, ήταν ο καλύτερος με 59.24. Ο Ιάπωνας, Σιν Οχάσι, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ εφήβων με 58.94 από τις 23 Ιουλίου 2025, πήρε την πρόκριση με 59.72, ενώ υποψηφιότητα για το βάθρο έβαλε και ο Μαξ Μόργκαν με 59.93. Το ρεκόρ αγώνων είναι στα 59.01 κι ανήκει στον Ιταλό, Νικολό Μαρτινέγκι από τη διοργάνωση του 2017 στην Ινδιανάπολη.



