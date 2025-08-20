O Ρούτουλας στην 5η θέση στα 200μ. μικτή ατομική στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων
Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ιάσωνας Ρούτουλας στα 200μ. μικτή ατομική στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων στο Οτοπένι της Ρουμανίας, φθάνοντας μέχρι την 5η θέση στο αγώνισμα.
Ο 18χρονος κολυμβητής στον τελικό σημείωσε 2:00.30, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ που είχε σημειώσει στον πρωινό προκριματικό με 2:01.06.
Ο Ρούτουλας ήταν στην 3η θέση της κούρσας μετά την πεταλούδα και το ύπτιο, υποχώρησε στην 5η θέση μετά το πρόσθιο και τερμάτισε σε αυτή.
Ο Ρώσος, Μιχαΐλ Σερμπάκοφ πήρε το χρυσό μετάλλιο με νέο ρεκόρ αγώνων στο 1:57.25, στο βάθρο τον ακολούθησαν οι Ιάπωνες, Γιουμέκι Κογίμα με 1:57.32 και Ράιτο Νουμάτα με 1:57.98, ενώ στην 4η θέση τερμάτισε ο Κινέζος, Γιτσέν Ξιέν με 1:59.36.
Στα προκριματικά ο Βασίλης Χάρα με νέο ατομικό ρεκόρ στα 2:02.65 κατατάχθηκε στη 14η θέση στα 200μ. μικτή ατομική και στα 200μ. ελεύθερο, ο Νίκος Σπαθαράκης ήταν 18ος με 1:50.54 και ο Ιωάννης Καλαποθαράκος στην 25η θέση με 1:51.41.
