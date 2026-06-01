Ρεάλ Μαδρίτης: Η επανεκλογή του Πέρεθ θα «σφραγίσει» τη μεταγραφή του Κονατέ
Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της άμυνας της, καθώς ρεπορτάζ από την Ισπανία αναφέρουν ότι η «βασίλισσα» έχει στα «ραντάρ» της τον κεντρικό αμυντικό της Λίβερπουλ, Ιμπραΐμα Κονατέ.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Onda Cero», ο πρόεδρος των «μερένχες», Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τον Γάλλο, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, όταν λήξει το συμβόλαιό του και θα την ενεργοποιήσει μόνο σε περίπτωση που επανεκλεγεί πρόεδρος του συλλόγου στις εκλογές της 7ης Ιουνίου.
"La candidatura de Florentino Pérez tiene cerrado a Konaté"
Ο διεθνής οπισθοφύλακας αποφάσισε να μην υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους «reds», παρά το γεγονός ότι οι προηγούμενες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών προχωρούσαν θετικά.
Οι συζητήσεις για την ανανέωση λέγεται ότι κατέρρευσαν στα τελικά στάδια, με τις οικονομικές διαφωνίες να είναι εκείνες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην λύση των διαπραγματεύσεων και έτσι από την 1 Ιουλίου θα μπορεί να υπογράψει ως ελεύθερος σε όποια ομάδα επιθυμεί.
