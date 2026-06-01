Το Ιράκ έκανε γνωστή την αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Ο προπονητής του Ιράκ, Γκρέιαμ Άρνολντ, γνωστοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας (01/06), μέσω ενός αρκετά πρωτότυπου βίντεο, τους εκλεκτούς 26, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα της Μέσης Ανατολής στο Παγκόσμιο Κύπελλο που αναμένεται να ξεκινήσει σε 10 μέρες.

Ο Αυστραλός τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή της εθνικής ομάδας για το τουρνούα της Βόρειας Αμερικής τον 22χρονο εξτρέμ της ΑΕΚ Λάρνακας, Γιουσέφ Αμίν, αλλά και τον πρώην επιθετικό του Άρη, Μοχανάντ Άλι.

Θυμίζουμε πως το Ιράν βρίσκεται στον ένατο όμιλο του τουρνουά, όπου έχει ένα αρκετά δύσκολο έργο, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Γαλλία, τη Νορβηγία και τη Σενεγάλη.

🇮🇶🏆 26 لاعباً… وموعدٌ مع التاريخ.



القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني.



🇮🇶🏆 26 Players… A Date with History.



Our Final Squad. pic.twitter.com/lBxSZRMo00 June 1, 2026

Αναλυτικά η αποστολή του Ιράκ

Τερματοφύλακες

Τζαλάλ Χασάν, Φαχάντ Ταλίμπ, Αχμέντ Μπασίλ

Αμυντικοί

Ρεμπίν Σουλάκα, Μανάφ Γιουνίς, Μερκάς Ντόσκι, Χουσεΐν Αλί, Ζαΐντ Ταχσίν, Φρανς Πούτρος, Αχμέντ Γιαχία, Μουσταφά Σαντούν, Ακάμ Χασίμ

Μέσοι

Ιμπραχίμ Μπαγιές, Αμίρ Αλ-Αμαρί, Αλί Τζασίμ, Γιουσέφ Αμίν, Ζιντάν Ίκμπαλ, Μάρκο Φαρί, Κέβιν Γιάκομπ, Αϊμάρ Σερ, Ζαΐντ Ισμαΐλ, Αχμέντ Κασέμ