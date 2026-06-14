Ο Στέφανος Δημόπουλος μετά τα C1 1000μ. κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και στα C1 500μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κανόε καγιάκ σπριντ της Πορτογαλίας.

Νέα μεγάλη επιτυχία για τον Στέφανο Δημόπουλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κανόε καγιάκ σπριντ στο Μοντεμόρ -Ο-Βέλιο της Πορτογαλίας, με τον 28χρονο να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο και στο αγώνισμα των 500μ. σπριντ (C1 500μ).

Ο Στέφανος Δημόπουλος το Σάββατο (13/6) έγραψε ιστορία, καθώς με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 1000μ. σπριντ έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κανόε καγιάκ.

Στα C1 500μ. ο Δημόπουλος τερμάτισε σε 1:46,967, δίνοντας μάχη για το ασημένιο μετάλλιο με τον Ρώσο, Αλεξέι Κοροβάσκοφ, που τερμάτισε σε 1:46,142, ενώ πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Τσέχος, Μάρτιν Φούκσα με 1:45,367.

Ο Στέφανος Δημόπουλος τον Αύγουστο του 2025 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα C1 1000μ. ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κανόε-καγιάκ σπριντ στη λίμνη Ιντροσκάλο στο Μιλάνο.

