Στέφανος Δημόπουλος: Ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κανόε-καγιάκ σπριντ (vid)
Σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό κανόε-καγιάκ με τον Στέφανο Δημόπουλο να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα C1 1000μ. ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κανόε-καγιάκ σπριντ, που φιλοξενείται στη λίμνη Ιντροσκάλο στο Μιλάνο.
Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του αγωνίσματος, τερμάτισε στη 2η θέση, καλύπτοντας τα 1.000μ. σε 3:47.92, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.
Μόνο ο Μάρτιν Φούσκα, ολυμπιονίκης στο Παρίσι, ήταν καλύτερος από τον Δημόπουλο, ο Τσέχος τερμάτισε σε 3:46.09, κατακτώντας τον 3ο παγκόσμιο τίτλο του στο αγώνισμα.
Ο Δημόπουλος αρχικά πήρε την πρόκριση στον τελικό, όταν την Τετάρτη (20/8) πήρε την 1η θέση στην προκριματική σειρά, με 3:50.40.
Στον τελικό ο αθλητής από τη Θεσσαλονίκη, ακολούθησε κούρσα τακτικής, πέρασε στην 4η θέση στα 250μ. με 53.92, όμως στη συνέχεια ανέβασε ρυθμούς, μετά τα 500μ. ήταν στη 2η θέση (1:49.83) και παρέμεινε εκεί, περνώντας τα 750μ. σε 2:47.38, για να τερματίσει σε 3:47.92. Το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Ούγγρος, Μπάλαζ Άντολφ με 3:49.40.
Παράλληλα, ο Στέφανος Δημόπουλος την Παρασκευή (22/8) αγωνίστηκε και στον τελικό στην κατηγορία C1 ανδρών 500μ. σπριντ, καταλαμβάνοντας την 6η θέση σε 1:48.73.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κανόε – Καγιάκ & SUP Surf, Γιώργος Αθανασίου, τόνισε με αφορμή την επιτυχία του Στέφανου Δημόπουλου: «Νιώθω τεράστια χαρά και υπερηφάνεια, αλλά και μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον τεράστιο αθλητή. Η διοίκησή μας έμελλε να ζήσει την πρώτη της μεγάλη διάκριση,
Το πρώτο ασημένιο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα που μας χάρισε ο μοναδικός Στέφανος Δημόπουλος. Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε όσους στηρίζουν καθημερινά αυτό το όραμα, τους γονείς, τους προπονητές, τη διοίκηση του ομίλου, τους συνεργάτες και στη διοίκηση της ομοσπονδίας. Η αρχή έγινε και η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο λαμπρή».
