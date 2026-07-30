Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ στην Αλ Ιτιχάντ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Africafoot.

Σύμφωνα με το Africafoot, ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται έναν βήμα πριν μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία για λογιαριασμό της Αλ Ιτιχάντ.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον σύλλογο της Saudi Pro League και την Τζιρόνα έχουν προχωρήσει πολύ τις τελευταίες ώρες και πλέον είναι θέμα χρόνου το να «σφραγιστεί» το συγκεκριμένο deal.

Το κόστος της μεταγραφής του σύμφωνα με τους Αφρικανούς αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα αποδέσμευσης του 27χρονου Μαροκινού. Αυτή τη στιγμή, το μόνο που εκκρεμεί είναι το να διευθετηθεί ο τρόπος πληρωμής του ποσού, καθώς η Αλ Ιτιχάντ έχει προτείνει την αποπληρωμή του σε δύο ή τρεις δόσεις.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν στη La Liga κατέγραψε 24 συμμετοχές με πέντε γκολ και τρεις ασίστ. Οι εμφανίσεις του στο ισπανικό πρωτάθλημα προκάλεσαν το ενδιαφέρον κι άλλων συλλόγων, όπως η Βιγιαρεάλ, πριν η Αλ Ιτιχάντ πάρει το προβάδισμα. Σε αυτό, φυσικά, βοήθησε και η παρουσία του στο φετινό Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του.