Χόρχλερ: «Θυμάμαι την ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Ηρακλή, ανυπομονώ να αγωνιστώ σε αυτού του είδους το περιβάλλον»

Ο Νόα Χόρχλερ πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ηρακλή.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή, Νόα Χόρχλερ, πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ηρακλή.

Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε για την ατμόσφαιρα στο «Ιβανώφειο», τους φιλάθλους του Ηρακλή, καθώς και τι είπε με τον Ζόραν Λούκιτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νόα Χόρχλερ

Καταθέτοντας τις πρώτες του σκέψεις για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, ο Αμερικανός με βρετανικό διαβατήριο, τόνισε: «Ανυπομονώ να ξεκινήσω στον Ηρακλή. Η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και στο ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία να συνεχίσω να αγωνίζομαι σε κορυφαίο επίπεδο. Την περασμένη σεζόν αντιμετώπισα για πρώτη φορά τον Ηρακλή και είμαι έτοιμος να προσφέρω ενέργεια και ευελιξία τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ελπίζω να συμβάλω ουσιαστικά στην πορεία της ομάδας, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στο FIBA ​​Europe Cup».

Μετά από τέσσερις σεζόν και τρεις ομάδες στην ελληνική λίγκα, αισθάνεται τη χώρα μας σαν το…σπίτι του. «Η επιστροφή στην Ελλάδα για την πέμπτη μου επαγγελματική σεζόν είναι πραγματικά ευλογία. Νιώθω όλο και πιο…Έλληνας, μέρα με τη μέρα, καθώς γνώρισα την κοπέλα μου στην Καρδίτσα και ταξιδέψαμε μαζί σε όλη τη χώρα!»

O 28χρονος power forward/center έζησε πέρυσι την ατμόσφαιρα στο Ιβανώφειο και θέλει πλέον να τη νιώσει ως μέλος της ομάδας. «Θυμάμαι την ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Ηρακλή, με το κοινό να είναι γεμάτο ενέργεια και παλμό, οπότε είμαι έτοιμος να πιάσω δουλειά με τη νέα μου ομάδα και τους φιλάθλους. Ανυπομονώ να αγωνιστώ σε αυτού του είδους το περιβάλλον, όπου οι φίλοι της ομάδας θα μας δίνουν την ενέργεια και την αυτοπεποίθηση, για να φτάσουμε στις νίκες».

Την περασμένη χρονιά πήρε μέρος για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και πιο συγκεκριμένα στο Basketball Champions League και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο στόχος του είναι να πανηγυρίσει νίκες με τον Ηρακλή σε Ελλάδα και Ευρώπη. «Έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη μου σεζόν, κατά την οποία συμμετείχα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, νιώθω έτοιμος να αγωνιστώ σε ένα νέο πρωτάθλημα και απέναντι σε νέες ομάδες, για να δείξω τι μπορώ να προσφέρω και να βοηθήσω τον Ηρακλή να κερδίσει σημαντικά παιχνίδια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο FIBA ​​Europe Cup».

Ο Zoran Lukic ανέλυσε στον Horchler τις σκέψεις του για τη νέα χρονιά. «Είχα μερικές συζητήσεις με τον προπονητή, σχετικά με το ρόλο μου στο παρκέ και τη συνεργασία μου με τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας. Πιστεύουμε ότι ταιριάζω απόλυτα στο σύστημα και μπορώ να αγωνιστώ δίπλα σε άλλους forward. Είμαι έτοιμος να προσφέρω στον Ηρακλή δύναμη και τις αγωνιστικές μου ικανότητες».

Όσο για τα στοιχεία που μπορεί να προσθέσει στην “κυανόλευκη” ομάδα, επεσήμανε: «Μπορώ να φέρω πάθος και πνεύμα ομαδικότητας, στηρίζοντας τους συμπαίκτες μου καθημερινά, τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες».

Κλείνοντας, έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο του Ηρακλή: «Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ στο Ιβανώφειο και ανυπομονώ να σας δω όλους εκεί!»