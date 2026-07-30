Χουάντσο: Η ελληνική ανάρτηση που έχει ιστορική φωτογραφία του Παναθηναϊκού
Ανάρτηση με ελληνικό...άρωμα έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Ο Ισπανός φόργουορντ των «πρασίνων» ανέβασε 13 φωτογραφίες και 1 βίντεο που φαίνεται σε πολλές εκείνος, ενώ ξεχωρίζει μία.
Συγκεκριμένα ανέβασε μία φωτογραφία από το παρελθόν του Παναθηναϊκού, όπου φαίνονται οι Μπατίστ, Διαμαντίδης, Ομπράντοβιτς και Πέκοβιτς έξω από το ΟΑΚΑ.
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό το φωτογραφικό «κλικ» είναι μετά από την ήττα των «πρασίνων» από το Μαρούσι το 2010 στο πλαίσιο των TOP 16 της EuroLeague. Οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν μαζευτεί έξω από το γήπεδο, προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Στη λεζάντα έγραψε: «κάθαρσις (kátharsis)».
Δείτε την ανάρτηση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ:
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