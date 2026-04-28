Ο Στέφανος Δημόπουλος προσκλήθηκε στο ICF Super Cup

Ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής Στέφανος Δημόπουλος προσκλήθηκε και θα αγωνιστεί στο κανόε σπριντ στο 2026 ICF Super Cup τον Οκτώβριο στην Κίνα.

Σπουδαία και συνάμα τιμητική πρόσκληση δέχθηκε ο Στέφανος Δημόπουλος για να πάρει μέρος στο στο επερχόμενο 2026 ICF Super Cup.

Η διοργάνωση, η οποία αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κάνοε (ICF), θα διεξαχθεί στην πόλη Χανγκζού της Κίνας από την 1η έως τις 3 Οκτωβρίου και ο Έλληνας «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής θα αγωνιστεί στο αγώνισμα του Κανόε Σπριντ (Men's Canoe).

Η επιλογή του Στέφανου Δημόπουλου ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου αποτελεί τιμή για το ελληνικό κανόε-καγιάκ και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του αθλητή μας στη διεθνή σκηνή. Μέσω της εν λόγω πρόσκλησης, η Παγκόσμια Ομοσπονδία (ICF) αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα διεθνούς μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του αθλητή.

«Η Ελληνική Ομοσπονδία επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κάνοε (ICF) για την εξαιρετική συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη προς τον αθλητή μας.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της προσπάθειας των Ελλήνων πρωταθλητών, οι οποίοι με το ήθος και τις επιδόσεις τους συνεχίζουν να προβάλλουν τη χώρα μας στον διεθνή αθλητικό χάρτη. Συγχαρητήρια Στέφανε» αναφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing.

Στο μεταξύ ο Στέφανος Δημόπουλος βρίσκεται στο Ρότερνταμ στο πλαίσιο της oλυμπιακής του προετοιμασίας και εν όψει των δύο παγκόσμιων κυπέλλων στην Ουγγαρία και στη Γερμανία. Οι αγώνες είναι βαθμολογούμενοι σύμφωνα με το νέο σύστημα πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

