Οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή ήταν συγκλονιστικές και στον τελικό στο στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι, πετυχαίνοντας ένα απίθανο νταμπλ.

Πρωτόγνωρες στιγμές για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση στο 38ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι, με τις Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο.

Μια μέρα μετά το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα, οι 28χρονες κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο ντουέτο, φθάνοντας στο νταμπλ στο Παρίσι, σε μια μαγική επανεμφάνιση με τα χρώματα της Ελλάδας, έπειτα από 14 χρόνια.

H Eλλάδα μετρά πλέον δύο χρυσά μετάλλια στο ντουέτο στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και τα δύο χάρη στις Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, που μέχρι το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη, αγωνίζονταν για την Αυστρία.

Ανατροπή και χρυσό

Κι αν στον τελικό στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο έγινε απευθείας τελικός, στο ελεύθερο πρόγραμμα υπήρξε προκριματικός και το ντουέτο των Αλεξανδρή πέτυχε την ανατροπή έναντι της Ισπανίας για να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Οι Αλεξανδρή είχαν περάσει με τη 2η καλύτερη επίδοση του προκριματικού (312,7074β.) και αγωνίστηκαν προτελευταίες στον τελικό.

Εκτέλεσαν υπέροχα το πρόγραμμά τους και βαθμολογήθηκαν με 316,3315 (175,9565 στην εκτέλεση, 140,3750 στην καλλιτεχνική εντύπωση), ανεβαίνοντας στην κορυφή του τελικού και στέλνοντας την πίεση στην ομάδα της Ισπανίας.

Οι Λιλού Βαλέτ και η Ίρις Τίο Κάσας είχαν σημειώσει την καλύτερη βαθμολογία στον προκριματικό ( 316,3850), όμως στον τελικό δεν τα πήγαν το ίδιο καλά, είχαν συνολική συγκομιδή 315,6442β. (171,0942 στην εκτέλεση και 144,5500 στην καλλιτεχνική εντύπωση), παίρνοντας το ασημένιο μετάλλιο.

Οι Ρωσίδες, Μάια Ντορόσκο και Αλεκσάντρα Σμιντ ήταν 3ες στον προκριματικό, έμειναν εκεί και στον τελικό και με 310,4407 (175,1657-135,2750) πήραν το χάλκινο μετάλλιο.

H κατάταξη του τελικού