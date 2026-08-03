Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Τέταρτη η Ελλάδα στο ελεύθερο ομαδικό
Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού η Ελλάδα κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού στίβου. Η «γαλανόλευκη», η οποία πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση, αλλά οι Ρωσία, Ισπανία και Ιταλία... έκλεψαν τις εντυπώσεις.
Η Εθνική συγκέντρωσε 234.5287 βαθμούς, κάνοντας μία πολύ καλή χορογραφία, η οποία την έφερε για λίγο στην κορυφή της βαθμολογίας. Βέβαια, οι τρεις τελευταίες συμμετοχές (Ιταλία, Ισπανία και Ρωσία) μία - μία έριχναν την Ελλάδα στην κατάταξη.
Η Ρωσία κατέκτησε την κορυφή στο βάθρο με 285.0346 βαθμούς, δεύτερη τερμάτισε η Ισπανία με 282.3541 βαθμούς, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Ιταλία με 256.1558 βαθμούς.
Η τελική κατάταξη του ελεύθερου ομαδικού
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