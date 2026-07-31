Ένα Σάββατο γεμάτο με τις αδελφές Aλεξανδρή στο Παρίσι

Η Βασιλική Αλεξανδρή αρχίζει την παρουσία της στο σόλο, οι ι Άννα-Μαρία και Ειρήνη μετά το χρυσό στο τεχνικό ντουέτο, πάνε για μετάλλιο και στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Δεύτερη μέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι το Σάββατο (31/7) και ήδη η Ελλάδα έχει κατακτήσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στον πρώτο τους τελικό με τα εθνικά χρώματα έπειτα από 14 χρόνια, θριάμβευσαν στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο και πάνε για βάθρο και στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο, καθώς προκρίθηκαν με τη 2η καλύτερη επίδοση.

Το Σάββατο (1/8) στην προσπάθεια διάκρισης μπαίνει και η Βασιλική Αλεξανδρή, που ανοίγει τις ελληνικές συμμετοχές στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Η 28χρονη είναι ανάμεσα στις 14 αθλήτριες που θα πάρουν μέρος στον προκριματικό στο ελεύθερο πρόγραμμα στο σόλο (10:00) κι αναμένεται να πάρει ένα από τα 12 εισιτήρια για τον τελικό, που θα γίνει το πρωί της Δευτέρας (3/8, 10:00).

Το απόγευμα οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή θα αγωνιστούν στον τελικό στον τελικό στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο (19:00), έχοντας πάρει την πρόκριση με τη 2η καλύτερη επίδοση του προκριματικού.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

10:00: Ελεύθερο πρόγραμμα σόλο (Προκριματικός)

17:00: Ελεύθερο πρόγραμμα μικτό Ντουέτο (Τελικός)

19:00: Ελεύθερο πρόγραμμα ντουέτο (Τελικός)



Πρεμιέρα με τον Αυθίνο στις καταδύσεις

Ο Θεόφιλος Αυθίνος ανοίγει τις ελληνικές συμμετοχές στα αγωνίσματα των καταδύσεων. Ο 24χρονος Έλληνας καταδύτης στην 4η παρουσία του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα ανοίξει τον προκριματικό στο τραμπολίνο 1μ., που θα γίνει το Σάββατο (1/8, 13:00).

Συνολικά συμμετέχουν 31 αθλητές και οι 12 καλύτεροι της κατάταξης θα περάσουν στον τελικό, που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ του Σαββάτου (1/8, 22:25).