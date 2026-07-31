Oι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή συνδύασαν την επανεμφάνισή τους έπειτα από 14 χρόνια με την εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης, με το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Oι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή επέστρεψαν με χρυσό μετάλλιο στις τάξεις της εθνικής ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης και η Ελλάδα άνοιξε λογαριασμό με το... καλημέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι.

Οι 28χρονες Ελληνίδες με εντυπωσιακή εμφάνιση κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο, χαρίζοντας στην ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση μια μεγάλη επιτυχία.

Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή, καθώς υπάρχει και η Βασιλική, που θα αγωνιστεί στο σόλο, από το 2012 και μέχρι πέρυσι αγωνίζονταν και διέπρεπαν με τα χρώματα της Αυστρίας.

Όμως, μετά τις κινήσεις του προέδρου της ΕΟΕ, Ισίδωρου Κούβελου, επέστρεψαν στην Ελλάδα και αμέσως οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή άνοιξαν «χρυσό» λογαριασμό.

Στον τελικό στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο στο «Olympic Aquatic Center», οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή βαθμολογήθηκαν με 311,4308 (185,3308 για την εκτέλεση και 126,1000 για την καλλιτεχνική εντύπωση), κατακτώντας με διαφορά την 1η θέση στον τελικό, που έγινε με 19 ζευγάρια.

Πρωταθλήτριες κόσμου με την Αυστρία πέρυσι στο τεχνικό πρόγραμμα στη Σιγκαπούρη, αλλά και Ευρώπης στο τεχνικό, επίσης το 2025 στο Φούντσαλ, οι αδελφές Αλεξανδρή χάρισαν στην Ελλάδα το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε ντουέτο και μόλις 2ο συνολικά στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, μετά την πρωτιά της εθνικής ομάδας στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ομαδικό πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

Η 12άδα του τελικού