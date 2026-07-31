Οι αδελφές Αλεξανδρή πρωταθλήτριες Ευρώπης στο τεχνικό ντουέτο στο Παρίσι
Oι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή επέστρεψαν με χρυσό μετάλλιο στις τάξεις της εθνικής ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης και η Ελλάδα άνοιξε λογαριασμό με το... καλημέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι.
Οι 28χρονες Ελληνίδες με εντυπωσιακή εμφάνιση κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο, χαρίζοντας στην ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση μια μεγάλη επιτυχία.
Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή, καθώς υπάρχει και η Βασιλική, που θα αγωνιστεί στο σόλο, από το 2012 και μέχρι πέρυσι αγωνίζονταν και διέπρεπαν με τα χρώματα της Αυστρίας.
Δείτε ΕπίσηςΕυρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Οι αδελφές Αλεξανδρή στον τελικό του ελεύθερου ντουέτο στο Παρίσι
Όμως, μετά τις κινήσεις του προέδρου της ΕΟΕ, Ισίδωρου Κούβελου, επέστρεψαν στην Ελλάδα και αμέσως οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή άνοιξαν «χρυσό» λογαριασμό.
Στον τελικό στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο στο «Olympic Aquatic Center», οι Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή βαθμολογήθηκαν με 311,4308 (185,3308 για την εκτέλεση και 126,1000 για την καλλιτεχνική εντύπωση), κατακτώντας με διαφορά την 1η θέση στον τελικό, που έγινε με 19 ζευγάρια.
Πρωταθλήτριες κόσμου με την Αυστρία πέρυσι στο τεχνικό πρόγραμμα στη Σιγκαπούρη, αλλά και Ευρώπης στο τεχνικό, επίσης το 2025 στο Φούντσαλ, οι αδελφές Αλεξανδρή χάρισαν στην Ελλάδα το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε ντουέτο και μόλις 2ο συνολικά στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, μετά την πρωτιά της εθνικής ομάδας στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ομαδικό πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι.
Η 12άδα του τελικού
- 1.Ελλάδα (Άννα Μαρία Αλεξανδρή, Ειρήνη Αλεξανδρή) 311,4308
- 2.Ρωσία (Μάια Ντορόσκο, Ελιζαβέτα Μινάεβα) 302,9950
- 3.Μ. Βρετανία (Κέιτ Σόρτμαν, Ίσαμπελ Θορπ) 297,9108
- 4.Γαλλία (Λαέλις Αλβάρεζ, Ρομάνς Λουνέλ) 294,6549
- 5.Ιταλία (Ενρίκα Πίκολι, Λουκρετσία Ρουτζέρο) 290,4416
- 6.Γερμανία (Κλάρα Μπλέιερ, Μαρία Ντενίσοφ) 284,9774
- 7.Λευκορωσία (Αναστάσια Νταμπραβόλσκαγια, Αλιακσάντρα Μίροντσουκ) 275,7825
- 8.Ισπανία (Λιλού Βαλέτε, Ίρις Τίο Κάσας) 274,0117
- 9.Ουκρανία (Ντάρια Μοσίνκα, Αμελία Βολίνσκα) 268,0233
- 10.Ισραήλ (Κάθριν Κούνιν, Άια Μαζόρ) 260,6284
- 11.Γεωργία (Μαρία Αλαβίντζε, Νίτα Νατομπάτζε) 256,9308
- 12.Ελβετία (Άννα-Σοφία Αεσμπάχερ, Ιξέλ Χόνερ) 255,5009
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.