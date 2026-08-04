Η Ελλάδα κατέλαβε την πέμπτη θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού στίβου στο τεχνικό ομαδικό.

Μετά τον πρωινό τελικό στο τεχνικό σόλο, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε και στο τεχνικό ομαδικό. Εκεί, η «γαλανόλευκη» κατέλαβε την έκτη θέση, πραγματοποιώντας μία αξιόλογη εμφάνιση.

Η Εθνική ομάδα συγκέντρωσε 270.7375 βαθμούς, μετά από μία απαιτητική χορογραφία στην οποία ένα της κομμάτι τέθηκε σε εκ νέου έλεγχο. Η ελληνική ομάδα... πλήρωσε κάποια λάθη συγχρονισμού, τα οποία αν δεν υπήρχαν σίγουρα θα της έδιναν μία καλύτερη θέση.

Η Ρωσία ήταν αυτή που με το πρόγραμμά της κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 303.2467 βαθμούς. Ακολούθησαν η Ισπανία με 296.4299 βαθμούς και η Ιταλία με 284.6725.