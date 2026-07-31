Με τις Άννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή να εξασφαλίζουν την άνετη πρόκριση στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος στο ντουέτο, άνοιξε η ελληνική παρουσία στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Με μια άνετη πρόκριση στον τελικό στο ελεύθερο πρόγραμμα στο ντουέτο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, άνοιξαν την παρουσία τους οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι.

Το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς άρχισε την Παρασκευή (31/7) στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, με τις δύο από τις τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή να ανοίγουν τις ελληνικές συμμετοχές, στην επανεμφάνισή τους με τα χρώματα σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 14 χρόνια.

Οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή πήραν μέρος στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος στο ντουέτο και με συνολική βαθμολογία 312,7074β. πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου (1/8, 19:00).

Πιο αναλυτικά το ελληνικό ντουέτο βαθμολογήθηκε με 177,0824 στην εκτέλεση και 135,6250 στην καλλιτεχνική εντύπωση και με τους 312,7074β. είχαν τη 2η καλύτερη συγκομιδή σε σύνολο 18 συμμετοχών.

Οι Ισπανίδες, Λιλού Γούις Βαλέτε και η σπουδαία Ίρις Τίο Κάσας είχαν την υψηλότερη βαθμολογία με 316,3850β. (172,1850-144,2000), ενώ πίσω από τις Αλεξανδρή κατατάχθηκαν οι Ρωσίδες, Μάια Ντορόσκο και Αλεκσάντρα Σμιντ με 308,0287 (173,4537-134,5750).

Οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή το απόγευμα της Παρασκευής (31/7, 19:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) θα αγωνιστούν στον απευθείας τελικό στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο, όπου καλούνται να υπερασπιστούν τον ευρωπαϊκό τους τίτλο από το 2025 στο Φούντσαλ.