Οι αδερφές Αλεξανδρή έφτασαν τη Δευτέρα (2/3) στην Αθήνα και πήγαν στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή όπου ο Πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος επιφύλαξε στα τρία κορίτσια θερμή υποδοχή.

Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα είναι γεγονός καθώς οι τρίδυμες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία πλέον θα αγωνίζονται με τα εθνικά χρώματα.

Απευθυνόμενος στις τρίδυμες αδερφές ο κ. Κούβελος τους είπε:

«Μας δώσατε πολύ μεγάλη χαρά που γυρίσατε. Η επιστροφή σας είναι πολύ σημαντική, πρώτα απ΄όλα για σας, αλλά και για την πατρίδα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για όλο το ελληνικό αθλητισμό. Αυτό είναι το σπίτι σας, αυτή είναι η οικογένειά σας. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αλλά και η Κολυμβητική Ομοσπονδία είναι τα σπίτια σας, έτσι πρέπει να νιώθετε. Σας αγκαλιάζουμε, σας αγαπάμε, σας θέλουμε κοντά μας. Eίμαι ένα χρόνο Προέδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά η μεγαλύτερη συγκίνηση είναι αυτή που νιώθω σήμερα εδώ μαζί. Και να ξέρετε ότι θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να μην σας λείψει τίποτα και να αφοσιωθείτε στον πρωταθλητισμό».

Οι αδερφές Αλεξανδρή που συνοδεύονταν από τη μητέρα τους, Άρτεμις, εμφανώς συγκινημένες ευχαρίστησαν τον κ. Κούβελο για την υποδοχή και εκ μέρους των τριών, η Άννα Μαρία είπε:

«Πραγματικά τέτοια αγάπη, τέτοια στήριξη, τέτοια λόγια, είναι όλα μοναδικά για μας και έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Τα εκτιμάμε ιδιαίτερα και μπορώ να πω ότι μας δίνουν και ένα επιπλέον κίνητρο για την προπόνηση. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες και κλαίμε συνέχεια τις τελευταίες μέρες. Νιώθουμε όμως και μια μεγάλη ευθύνη γιατί εκπροσωπούμε πλέον την Ελλάδα. Και ανυπομονούμε όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε συναισθήματα από σας, τα λόγια σας, να τα χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά και να βγει στην προπόνηση».

Στην υποδοχή των τριών κοριτσιών ήταν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμάς Τόκας και η Ειδική Γραμματέας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Δέσποινα Καράμπελα.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει η επίσημη παρουσίαση των αδερφών Αλεξανδρή στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.