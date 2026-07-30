Στον τελικό του Παγκόσμιου πρωταθλήματος Κ16 προκρίθηκε η Εθνική ομάδα κορασίδων, επικρατώντας με 14-8 της Ουγγαρίας στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Εισιτήριο για το τελευταίο ματς του Παγκόσμιου πρωταθλήματος κορασίδων (Κ16) έκλεισε η Εθνική ομάδα! Η «γαλανόλευκη» κυριάρχησε της Ουγγαρίας στον δεύτερο ημιτελικό και σφράγισε μία θέση στον τελικό, όπου θ' αντιμετωπίσει την Ισπανία.

Από την αρχή του ματς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επέβαλε τον ρυθμό του στην αναμέτρηση, παίρνοντας το ελάχιστο προβάδισμα στο πρώτο οκτάλεπτο (3-4). Οι νεαρές αθλήτριες της Εθνικής συνέχισαν τον ρυθμό τους και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου διεύρυναν κατά δύο τέρματα τη διαφορά τους (4-7).

Με παρόμοιο τρόπο συνεχίστηκε το δεύτερο ημίχρονο στον ημιτελικό. Το σύνολο του Αργύρη Θεωδορόπουλου, αρχικά διατήρησε τα πρωτεία στο ματς και στη συνέχεια διεύρυνε κι άλλο το υπέρ του προβάδισμα αποκτώντας (6-10).

To +4 έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα στις παίκτριες της «γαλανόλευκης», οι οποίες όμως δεν έριξαν τον ρυθμό τους. Αντίθετα, με πολύ καλές επιλογές στο επιθετικό κομμάτι προσέθεσαν ακόμη δύο τέρματα στο προβάδισμά τους για το τελικό 14-8.