Οι αδελφές Αλεξανδρή για το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Παρίσι

Οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή ανοίγουν τις ελληνικές συμμετοχές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι και με το... καλημέρα καλούνται να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο, που κατέκτησαν με την Αυστρία.

Το 38ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή (31/7) στο Παρίσι, με την καλλιτεχνική κολύμβηση και τις καταδύσεις.

Το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς θα φιλοξενηθεί στο «Olympic Aquatic Center», θα γίνει με 1.268 αθλητές-τριες και θα κορυφωθεί με την κλασική κολύμβηση (10-16 Αυγούστου).

Η πρεμιέρα βρίσκει την Ελλάδα να προσβλέπει στο πρώτο της μετάλλιο με το... καλημέρα στο πρωτάθλημα.

Η επιστροφή των 28χρονων τρίδυμων Αλεξανδρή στις τάξεις της εθνικής ομάδας, ανεβάζει τις προσδοκίες για επιστροφή στο μετάλλιο ή στα μετάλλια στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Οι Άννα-Μαρία, Ειρήνη-Μαρίνα και η Βασιλική Αλεξανδρή θα αγωνιστούν ξανά με την Ελλάδα μετά το 2012, καθώς ενδιάμεσα με μια σπουδαία πορεία με τα χρώματα της Αυστρίας, μέχρι το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη.

Αυτή η επιστροφή είναι ένα από τα σημαντικά γεγονότα για την καλλιτεχνική κολύμβηση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς οι Άννα-Μαρία, Ειρήνη-Μαρίνα βρίσκονται στο Παρίσι ως οι κάτοχοι του τίτλου στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο τόσο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, όσο και από το περσινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φούντσαλ, ενώ η Βασιλική είναι η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο.

Την αρχή θα κάνουν την Παρασκευή (31/7), οι Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή. Αρχικά, στις 10:00 ώρα Ελλάδος θα πάρουν μέρος στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος στο ντουέτο, με στόχο να εξασφαλίσουν την πρόκριση για τον τελικό του αγωνίσματος το Σάββατο (1/8, 19:00).

Το απόγευμα (19:00) θα πάρουν μέρος στον απευθείας τελικό στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο, με τη συμμετοχή 19 ζευγαριών.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου

Καλλιτεχνική Κολύμβηση

10:00 Ντουέτο - Ελεύθερο πρόγραμμα (Προκριματικός)

19:00 Ντουέτο - Τεχνικό πρόγραμμα (Τελικός)

21:00 Σόλο Ανδρών - Τεχνικό πρόγραμμα (Τελικός)

Καταδύσεις