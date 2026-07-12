Παγκόσμιοι πρωταθλητές Παναγόπουλος και Μπουζάνα στο παγκόσμιο 420 U17

Ο Ιάσωνας Παναγόπουλος και η Φεβρωνία Μπουζάνα πανηγύρισαν την 1η θέση τόσο στην κατηγορία MIXED στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 420 στην κατηγορία U17, σημαντικές επιτυχίες για τα πληρώματα του ΝΟ Καλαμακίου.

Γαλανόλευκες σημαίες γέμισε το βάθρο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος 420 στην κατηγορία U17 που ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη λίμνη Μπισκαρός της νότιας Γαλλίας. Τα πληρώματα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου έγραψαν ιστορία και έκαναν την υπέρβαση μετρώντας έξι διακρίσεις στην διοργάνωση.

Ο Ιάσωνας Παναγόπουλος και η Φεβρωνία Μπουζάνα πανηγύρισαν την 1η θέση τόσο στην κατηγορία MIXED όσο και στην γενική ανδρών με την τελευταία ημέρα των αγώνων να αποδεικνύεται καθοριστική, αφού τερμάτισαν 5οι και 1οι, επιδόσεις που τους χάρισαν τελικά και την πρωτιά στο βάθρο.

Το γαϊτανάκι των διακρίσεων του ΝΟΚ ακολούθησαν οι Φίλιππος Πορτοσάλτε και Ανδρέας Ψωμιάδης (3η θέση U17 γενική, 2η στα αγόρια), Μαριάννα Μακρή και Βεσελίνα Τρόσκου (7η θέση U17 γενική, 2η στα κορίτσια), Αλέξανδρος Πάλλης και Μίνωας Αγγελιδάκης (8η U17 γενική, 4η στα αγόρια) και οι Οδυσσέας Δέτσης και Νικόλας Δραβίλας με την δεύτερη θέση στην κατηγορία U15.

Αν στις παραπάνω επιτυχίες προσθέσετε και την σταθερή παρουσία για μια ακόμη διοργάνωση των Ζουμπουρλή-Χάοουελ και Ποδιάδη-Μελανίτη έχετε πιθανόν το παζλ της πλέον συνολικής επιτυχημένης παρουσίας του ΝΟΚ σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Αρχιτέκτονες της επιτυχίας στη λίμνη Μπισκαρός ήταν οι προπονητές του ΝΟΚ, Δημήτρης Λεκάκης και Δημήτρης Ψωμιάδης. Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γαλλίας πέρασε ήδη με γαλανόλευκα γράμματα στο «χρυσό» βιβλίο των επιτυχιών της ελληνικής ιστιοπλοΐας.

Η επιβλητική παρουσία όλων των ομίλων στη λίμνη Μπισκαρός, τα 30 μετάλλια αλλά και τα πλασαρίσματα στην πρώτη δεκάδα αποδεικνύουν την σταθερότητα αλλά και την ανοδική πορεία των ελληνικών πληρωμάτων ιδιαίτερα στις κατηγορίες ανάπτυξης όπου η χώρα μας βρίσκεται παγκοσμίως στο πάνω ράφι. Επόμενος στόχος για την ομάδα 420 του ΝΟΚ, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί 20-26 Ιουλίου στην πόλη Νίντα της Λιθουανίας.





