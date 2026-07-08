Πλώρη για μετάλλια έχουν βάλει οι Έλληνες ιστιοπλόοι στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Πλώρη για πολλά μετάλλια έχουν βάλει οι Έλληνες ιστιοπλόοι που συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 420 της Γαλλίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κατηγορία ανδρών-μεικτό τα δυο πρώτα σκάφη είναι ελληνικά και στην κατηγορία U17 οι ιστιοπλόοι μας καταλαμβάνουν τις πρώτες έξι θέσεις!

Στην κατηγορία, λοιπόν, ανδρών-μεικτό οι Ιάσων Παναγόπουλος – Φεβρωνία Μπουζάνα (φωτ.) συνεχίζουν στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης των 147 σκαφών μόλις με 4 βαθμούς ποινής! Στις τέσσερις ιστιοδρομίες που έχουν γίνει τερμάτισαν 1, 1, 10 ( την αφαίρεσαν) και 2 αντίστοιχα.

Στην 2η θέση βρίσκονται οι Σωκράτης Χαμαριάς - Ιάσων Ξύπας με 6 βαθμούς. Οι θέσεις τους είναι 1,9 (την αφαίρεσαν), 3 και 2 αντίστοιχα. Στην 6η θέση είναι οι Ιωάννης Τουρνής- Κυριάκος Ζαπονίδης με 10β. Τερμάτισαν 7 (την αφαίρεσαν), 1, 5 και 4 αντίστοιχα.

Στα 420 γυναικών οι Αθηνά Σουλιώτη - Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου είναι 7ες με 25 βαθμούς σε σύνολο 49 σκαφών. Έχουν τερματίσει 28 (την αφαίρεσαν), 3, 19 και 3 αντίστοιχα. Οι Ελεονώρα Χριστοφόρου - Λυδία Ράπτη είναι 10ες με 27 βαθμούς. Οι θέσεις τους είναι 7, 5, 15 και 17 που την αφαίρεσαν. Οι Μαρία Χριστίνα Μελανίτη - Νεφέλη Ποδιάδη βρίσκονται στην 12η θέση με 29 βαθμούς. Τερμάτισαν 12, 9 20 (την αφαίρεσαν) και 8 αντίστοιχα.

Στην κατηγορία U17 τρέχουν 108 σκάφη και τα έξι πρώτα πληρώματα είναι ελληνικά!

Προηγούνται οι Φαίδρα Τσουλφά - Λυδία Ναχαμούλη με 6 βαθμούς. Τερμάτισαν 12 (την αφαίρεσαν), 1, 3 και 2 αντίστοιχα. Οι Άννα Μαρια Μακρή – Βεσελίνα Τρότσκου είναι 2ες με 8β. Οι θέσεις τους είναι 3, 26 (την αφαίρεσαν), 3 και 2 αντίστοιχα. Στην 3η θέση βρίσκονται οι Χρυσούλα Κανέλλου Κοκκινάκη – Κωνσταντίνος Σουρλατζής με 10 βαθμούς. Έχουν τερματίσει 7, 2, 1 και 55 που την αφαίρεσαν. Οι Φίλιππος Πορτοσάλτε - Ανδρέας Ψωμιάδης είναι 4οι με 11β. Οι θέσεις τους είναι 18 ( την αφαίρεσαν), 2, 8 και 1 αντίστοιχα. Οι Ελένη Γαλαζούλα – Σταύρος Αρώνης βρίσκονται στην 5η θέση με 14 βαθμούς. Τερμάτισαν 2, 3, 9 και 55 που την αφαίρεσαν. Και στην 6η θέση είναι οι Αλέξανδρος Πάλλης – Μίνωας Αγγελιδάκης με 15 βαθμούς. Τερμάτισαν 9 (την αφαίρεσαν), 6, 8 και 1 αντίστοιχα.

Πολύ καλά πάει και η Δανάη Γιαννούλη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior που διεξάγεται στην Ισπανία.

Στην κατηγορία U19 η Ελληνίδα ιστιοπλόος είναι 3η με 14 βαθμούς ποινής σε σύνολο 62 σκαφών. Στις οκτώ κούρσες που έχουν γίνει έχει τερματίσει 3, 1, 1, 21 ( την αφαίρεσε), 31 (την αφαίρεσε), 3, 5 και 1 αντίστοιχα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Πάτρα το open πανελλήνιο πρωτάθλημα της κλάσης Οπτιμιστ U13 που διεξάγεται με τη συνεργασία της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας με τον Ι.Ο. Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων.

Τα 303 αγόρια και κορίτσια δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και όσοι παρακολουθούν τις προσπάθειές τους από τη ζωντανή μετάδοση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο You Tube θα διαπιστώνουν το πολύ υψηλό επίπεδό τους.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΑΓΟΡΙΑ

Ιωάννης Ζαβλανός Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 7 βαθμοί Ιωάννης Παπαγεωργίου Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 8 Κωνσταντίνος Σωφρονάς Ι.Ο.Π. 10β Βίκτωρας Καρακασίδης Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 14 Δημήτρης Μαργιολάκος Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 15 Ηλίας Λυμπερόπουλος Ν.Α.Ο. Μάτι 15

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