Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Ερυθρού Αστέρα για πανό υπέρ του Μλάντιτς

Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα εμφάνισαν πανό στη μνήμη του καταδικασμένου για γενοκτονία Ράτκο Μλάντιτς και η UEFA ετοιμάζεται να επιβάλει στον σύλλογο τις ανάλογες κυρώσεις.

Η UEFA έχει αρχίσει έρευνα κατά του Ερυθρού Αστέρα μετά τις ενέργειες μιας μερίδας οπαδών του στη ρεβάνς των playoffs του Europa League απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης αυτής, οι οπαδοί της σερβικής ομάδας σήκωσαν πανό και τραγούδησαν συνθήματα προς τιμήν του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος απεβίωσε την προηγούμενη εβδομάδα σε ηλικία 84 ετών. Ένα από τα πανό, φωτογραφία του οποίου δημοσιεύτηκε ακόμα και στον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου, έγραφε χαρακτηριστικά: «Στρατηγέ, αιώνια η δόξα και σε ευχαριστούμε».

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία εξετάζει πλέον την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στον σέρβικο σύλλογο για τη δημόσια αυτή αναφορά στο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Θυμίζουμε ότι ο πρώην Σέρβος στρατηγός Ράτκο Μλάντιτς, γνωστός και ως «Χασάπης της Βοσνίας», καταδικάστηκε το 2017 σε ισόβια κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης αφού κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τη Γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, όπου εξοντώθηκαν πάνω από 8.000 Βόσνιοι μουσουλμάνοι, καθώς και για την πολυετή πολιορκία του Σαράγεβο.