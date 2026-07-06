Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τη Δανάη Γιαννούλη στο Παγκόσμιο iQFoiL

Στην 1η θέση της γενικής κατάταξης των 62 σκαφών φιγουράρει η Δανάη Γιαννούλη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior που διεξάγεται στην Ισπανία.

Με το δεξί ξεκίνησε η Δανάη Γιαννούλη το παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior που διεξάγεται στην Ισπανία.

Μετά τις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες στα U19 γυναικών, η Ελληνίδα ιστιοπλόος φιγουράρει στην 1η θέση της γενικής κατάταξης των 62 σκαφών. Στην πρώτη κούρσα τερμάτισε 3η ,την οποία αφαίρεσε ως τη χειρότερή της, και στις άλλες δύο ιστιοδρομίες κατέλαβε την 1η θέση και πλέον έχει μόλις δύο βαθμούς ποινής.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των ανδρών ο Χρυσοβαλάντης Καρασταμάτης είναι 16ος με 11 βαθμούς. Στις τέσσερις κούρσες που έχουν γίνει τερμάτισε 13 (την αφαίρεσε), 3, 3 και 5 αντίστοιχα. Τρέχουν 149 σκάφη.

Στην κατηγορία U17 γυναικών η Ηλιάνα Παναγή είναι 24η με 34 βαθμούς μεταξύ 71 σκαφών. Έχουν γίνει δύο ιστιοδρομίες κι έχει τερματίσει 13 και 21 αντίστοιχα.

Τα φώτα στο πανελλήνιο όπτιμιστ U13 της Πάτρας

Με παρέλαση στο κέντρο της Πάτρας των 303 ιστιοπλόων που θα λάβουν μέρος στο open πανελλήνιο πρωτάθλημα της κλάσης Οπτιμιστ U13 άνοιξε η αυλαία της διοργάνωσης που ξεκινά σήμερα Δευτέρα στον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» και ολοκληρώνεται στις 9 Ιουλίου.

Η συμμετοχή είναι τεράστια με 303 αθλητές και αθλήτριες από 53 ομίλους όλης της χώρας που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για την κατηγορία. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό αγώνα που θα μεταδοθεί σε Live Streaming από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube, έτσι ώστε ο καθένας να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις συναρπαστικές ιστιοδρομίες που σύμφωνα με το πρόγραμμα θα είναι 11.

Η σπουδαία αυτή διοργάνωση γίνεται με τη συνεργασία της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας με τον Ι.Ο. Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων.

Την επίσημη έναρξη του αγώνα κήρυξαν η πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου και ο πρόεδρος του οικοδεσπότη διοργανωτή ομίλου Κώστας Καλογερόπουλος. Μεταξύ άλλων χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης και ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας.