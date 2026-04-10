Έξι μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno της Τουρκίας

Έξι μετάλλια κατέκτησαν οι Έλληνες ιστιοπλόοι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Techno που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Μ. Πέμπτης (9/4) στη Φώκαια της Τουρκίας.

Ένα χρυσό, τρία ασημένια και δυο χάλκινα μετάλλια ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής σε τρεις κατηγορίες και σε έναν ακόμη κορυφαίο αγώνα, όπως το παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno στη Φώκαια της Τουρκίας, οι αθλητές και οι αθλήτριές μας απέδειξαν στην πράξη ότι στα Techno είναι οι κορυφαίοι του κόσμου.

Πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια και το μέλλον τους ανήκει, διότι στη συγκεκριμένη κλάση διαθέτουμε πολλά αυθεντικά ταλέντα και γίνεται εξαιρετική δουλειά από την Ομοσπονδία, τους ομίλους και τους προπονητές.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που ήταν απαιτητικό για όλους τους ιστιοπλόους, έγιναν 10 ιστιοδρομίες και τα μετάλλια κατέκτησαν οι εξής ιστιοπλόοι μας.

Στα U17 αγοριών και τα τρία πρώτα σκάφη ανάμεσα στα 52 ήταν ελληνικά! Ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης τερμάτισε 1ος με 38 βαθμούς, ο Σπύρος Μοναστηριώτης 2ος με 48β. και ο Φοίβος Κουλαλής 3ος με 59, 9β. Ο Αχιλλέας Φίλιππας κατετάγη 5ος με 76β. και ο Γιώργος Κανελλόπουλος 8ος με 91, 3 βαθμούς.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών η Κυριακή Ζέρβα κατέλαβε την 2η θέση με 46β. και η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά την 8η με 73βαθμούς σε σύνολο 39 σκαφών.

Στα Τ293 ανδρών και σε 56 σκάφη ο Παναγιώτης Ιωάννου τερμάτισε 2ος με 21 βαθμούς και ο Ορέστης Βαλιάδης 3ος με 57 βαθμούς.

Στις γυναίκες η Άννα Φλουδοπούλου ήταν 5η με 48 βαθμούς και η Ευαγγελία Γεωργάτου 8η με 64 βαθμούς σε 25 αθλήτριες.

