Basketaki Salonica: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Η καλοκαιρινή δράση συνεχίστηκε με δυναμικές παρουσίες σε όλες τις κατηγορίες, με τους παίκτες να τα δίνουν όλα λίγο πριν την τριήμερη διακοπή.

Στη Development 2 και στον αγώνα των Salonica Titans με τους Alley Poops έγινε μια σπουδαία μάχη, με τους πρώτους να κάνουν ένα σπουδαίο τέταρτο δεκάλεπτο και να παίρνουν παλικαρίσια νίκη απέναντι στους Alley Poops με 51-49, με τις "σαύρες" της Πυλαίας στον ίδιο όμιλο να πιάνουν υψηλά επίπεδα αγωνιστικής απόδοσης για να υπερκεράσουν το εμπόδιο των Hoston Celtics με 68-87. Στην αντίπερα πλευρά οι Slaykers διατήρησαν το αήττητο τους στο πρωτάθλημα κερδίζοντας με 72-64 τους Sintrim Team, με τον Κωνσταντίνο Μπέλλη να κερδίζει δικαιωματικά τον τίτλο του Novibet MVP με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ, κάτι που πραγματοποίησαν και οι ΠΟΠ84 που ανταπεξήλθαν στις δυσκολίες που επέβαλλαν οι Φαβορί-τες και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με 65-62. Στο 3-0 ανέβηκαν οι Bad Boys που βρήκαν τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησαν με 32-72 των Air Ballers, με τους "παιχνιδάνθρωπους" στην άλλη όχθη να ξεπερνούν την πίεση των ορεξάτων East Side Pylaia με τελικό σκορ 49-58.

Στη Development οι Porkbusters επέβαλλαν τον ρυθμό τους απέναντι στους νεανικούς Unilegens και πήραν τη νίκη-χρυσάφι με 65-45, με τον Μάρκο Γουσίδη να συνεισφέρει τα μέγιστα με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ στην άλλη πλευρά σπουδαία μονομαχία έγινε ανάμεσα σε Δεν Έχει και Never Again, με τους δεύτερους να επικρατούν οριακά με 67-69. Σε καλό φεγγάρι φαίνεται να είναι οι Jackals που βρέθηκαν σε σπουδαία βραδιά και κέρδισαν με 39-103 τους Mammoth, κάτι που φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση των Airball Society που συνέχισαν την ξέφρενη πορεία τους με νίκη απέναντι στους Unilegens με 76-92. Τελευταίο χρονικά παιχνίδι ήταν αυτό ανάμεσα σε Three Hills και Galacticos, με τους δεύτερους να παραμένουν στον δρόμο των αήττητων καθώς πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με 52-86.

Στη Master σε εξαιρετική κατάσταση ήταν για άλλη μια φορά οι Μάσες και Πενιές (MnP), που μολονότι ήταν μόλις πέντε παίκτες έκαναν καταπληκτικό ματς και κέρδισαν τους Galanou Raccoons με 49-79, με τον Κώστα Δάλπα να συμβάλλει καθοριστικά με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ, με τους Fellowship of the Rim να συνεχίζουν δυναμικά ξεπερνώντας το εμπόδιο των GIN(CAO)TONIC με 80-61. Τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα πανηγύρισαν οι Team DK που επέβαλλαν τον γρήγορο ρυθμό τους και ξεπέρασαν τον σκόπελο των Vanboomer Grizzlies με 80-93, με τους Big Babes στην αντίπερα όχθη με σόου των Ιατρίδηδων βρήκαν απαντήσεις στα προβλήματα των AVESERRES για να δραπετεύσουν με το 64-60. Σημαντικό δίποντο πήραν οι D&G Greenworks που έκαναν την ανατροπή και κέρδισαν τους Μπάστιφ New Era με 58-67, με τα Kourkoubinia Pizza-Greca στο άλλο όμιλο να κάνουν μεγάλο ματς απέναντι στους ανεβασμένους 86ers για να έρθει το τελικό 93-84.

Στην Elite και στο πρώτο χρονικά παιχνίδι οι ALCOHOLICS BC έφεραν για άλλο ένα παιχνίδι υπερθέαμα στο παρκέ με τα μαγικά τους κόλπα, και βγάζοντας άσσους από τα μανίκια τους επικράτησαν των Goon Squad με 92-119, με τους West Brothers στο αντίπαλο στρατόπεδο να αντέχουν στην πίεση των Hoops and Odds και να παίρνουν μεγάλη νίκη με 59-72. Δυναμική μάχη έγινε ανάμεσα σε Madou BC και Suiside Squad, με τους δεύτερους να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση με ωραίο μπάσκετ και τελικό σκορ 72-76, με τον Γιώργο Σκιαθίτη να κλέβει τις εντυπώσεις με 19 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ στην άλλη πλευρά οι All the Smoke μίλησαν στα κρίσιμα και βρήκαν μεγάλη νίκη με 91-94. Το τελευταίο παιχνίδι της εβδομάδας ήταν αυτό ανάμεσα σε Heartbreak Kids και Hellas Paper Bears, με το παιχνίδι να έχει εκπληκτικά γρήγορο ρυθμό με πολλές κατοχές και τους πρώτους να διαβάζουν καλά τις καταστάσεις και να επιβιώνουν με 114-101.