ΚΕΔ: Παραμένει για δυο χρόνια ο Λανουά στην ΚΕΔ, αρνητική ψήφος από Ολυμπιακό
Στη θέση του ως αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ συνεχίζει ο Στεφάν Λανουά, μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (2/6).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η απόφαση που πάρθηκε ήταν η ανανέωση της συνεργασίας με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και τους συνεργάτες του και μέλη της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανού Ευθυμιάδη και Αντωνίας Κόκοτου.
Κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη, 9 μέλη της ΕΕΠ έδωσαν θετική ψήφο, 2 λευκό, ενώ υπήρξε και αρνητική ψήφος από πλευράς Ολυμπιακού, με τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη να απουσιάζει από τη συνεδρίαση.
