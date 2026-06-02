Ο Στεφάν Λανουά θα συνεχίσει στη θέση του ως αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, όπως προέκυψε από τη σημερινή (2/6) συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η απόφαση που πάρθηκε ήταν η ανανέωση της συνεργασίας με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και τους συνεργάτες του και μέλη της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανού Ευθυμιάδη και Αντωνίας Κόκοτου.

Κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη, 9 μέλη της ΕΕΠ έδωσαν θετική ψήφο, 2 λευκό, ενώ υπήρξε και αρνητική ψήφος από πλευράς Ολυμπιακού, με τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη να απουσιάζει από τη συνεδρίαση.