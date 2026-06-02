ΚΕΔ: Παραμένει για δυο χρόνια ο Λανουά στην ΚΕΔ, αρνητική ψήφος από Ολυμπιακό

Δημήτρης Τομαράς
ΚΕΔ: Παραμένει για δυο χρόνια ο Λανουά στην ΚΕΔ, αρνητική ψήφος από Ολυμπιακό

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Στεφάν Λανουά θα συνεχίσει στη θέση του ως αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, όπως προέκυψε από τη σημερινή (2/6) συνεδρίαση.

Στη θέση του ως αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ συνεχίζει ο Στεφάν Λανουά, μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (2/6).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η απόφαση που πάρθηκε ήταν η ανανέωση της συνεργασίας με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και τους συνεργάτες του και μέλη της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανού Ευθυμιάδη και Αντωνίας Κόκοτου.

Κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη, 9 μέλη της ΕΕΠ έδωσαν θετική ψήφο, 2 λευκό, ενώ υπήρξε και αρνητική ψήφος από πλευράς Ολυμπιακού, με τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη να απουσιάζει από τη συνεδρίαση.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα