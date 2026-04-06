Εξαιρετικά ήταν τα δείγματα από τους αγώνες στη Μαγιόρκα, γεμίζοντας ελπίδα την ελληνική ιστιοπλοΐα για εκπροσώπηση σε πέντε κατηγορίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δυναμική και με προοπτική για διάκριση θα είναι η παρουσία της ελληνικής ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες. Αυτό προκύπτει μετά την πολύ καλή εμφάνιση των αθλητών μας στο 55ο κύπελλο της Πριγκίπισσας Σοφίας, που ολοκληρώθηκε στη Μαγιόρκα και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αγώνες της σεζόν με τη συμμετοχή της αφρόκρεμας της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας.

Φέτος έλαβαν μέρος 1.156 ιστιοπλόοι από 63 χώρες σε όλες τις ολυμπιακές κατηγορίες, οπότε ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο δύσκολη και απαιτητική είναι αυτή η ιστορική διοργάνωση.

Οι ιστιοπλόοι μας, παρά τα σημαντικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην αποστολή, έκαναν έναν μεγάλο αγώνα που αν είχε κριτήρια πρόκρισης για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη το 2028 θα την είχαν πάρει σε τουλάχιστον πέντε κατηγορίες!

Κι αυτό δείχνει το πολύ υψηλό επίπεδο που βρίσκεται η ελληνική ιστιοπλοΐα. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, η Ελλάδα είναι η κορυφαία δύναμη στον κόσμο στις κατηγορίες Ανάπτυξης, δεδομένου ότι κάθε σεζόν οι αθλητές και οι αθλήτριές μας της νέας γενιάς κατακτούν από 60 έως 70 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στο Λος Αντζελες τα Formula Kite ανδρών θα είναι από 20 χώρες και στη Μαγιόρκα η Ελλάδα με τον Μαραμενίδη κατέλαβε ως χώρα την 12η θέση.

Στα 470 mixed με τα αδέλφια Γιαννούλη πήραμε την 15η θέση και στις ΗΠΑ θα τρέξουν 19 χώρες. Θυμίζουμε ότι το δίδυμο Αφροδίτη Ζέιχερς- Αθανάσιος Λάχανης δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω προβλήματος υγείας του αθλητή.

Στα iQFOiL γυναικών η Ελλάδα με την Ποντίφηξ ήταν 17η χώρα και στο Λος Αντζελες θα αγωνιστούν 24.

Στα ILCA 7 καταλάβαμε την 12η θέση και στην Αμερική θα τρέξουν σκάφη από 43 χώρες. Στον αγώνα της Μαγιόρκα πήραν την πρόκριση και ο Παπαδάκος και ο Κυφίδης!

Στα ILCA 6 η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ερμιόνη Γκίκα δεν μπόρεσε να λάβει μέρος και η Ευαγγελία Καραγεώργου αντιμετώπισε θέμα υγείας από την πρώτη ιστιοδρομία και επέστρεψε στην Αθήνα. Στο Λος Αντζελες θα τρέξουν 43 χώρες και η Ελλάδα αναμένεται να είναι μία από αυτές που θα λάβουν μέρος.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ιστιοπλόοι μας εξασφαλίζουν την πρόκριση για τη χώρα. Το ποιοι θα τρέξουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα κριθεί από εσωτερικές αγωνιστικές διαδικασίες.