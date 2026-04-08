Γνωρίστε την αποστολή που θα εκπροσωπήσει την ελληνική ιστιοπλοΐα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γαλλίας και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λιθουανίας τον ερχόμενο Ιούλιο.

Από 11 σκάφη αποτελείται η εθνική ομάδα της κατηγορίας 420 όπως προέκυψε μετά από δύο open εσωτερικούς αγώνες με τη συμμετοχή και ξένων σκαφών από τις ΗΠΑ, την Τουρκία και το Περού. Την 1η πανελλήνια πρόκριση που έγινε στον Ν. Ο. Παλαιού Φαλήρου και το πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο διοργάνωσε ο Ν.Ο. Καλαμακίου.

Οι ιστιοπλόοι μας θα εκπροσωπήσουν την ελληνική ιστιοπλοΐα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γαλλίας το διάστημα 3-11 Ιουλίου και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λιθουανίας από 20 έως 27 του ίδιου μήνα.